في اتصال هاتفي | شيخ الأزهر: دعواتنا القلبية لقداسة البابا تواضروس بالشفاء العاجل

أجرى الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صباح اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاطمئنان على حالة قداسته الصحية عقب العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر خلال الاتصال عن خالص دعواته القلبية وتمنياته لقداسة البابا تواضروس الثاني بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، متمنيا أن يعود قداسته إلى أرض الوطن سالما، وأن يعود لممارسة حياته الطبيعية وسط أهله ومحبيه في القريب العاجل.

من جهته أعرب قداسة البابا تواضروس عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدا عمق الروابط الأخوية بين الأزهر والكنيسة القبطية، ما كان له عظيم الأثر في ترسيخ روح المحبة والسلام في المجتمع.