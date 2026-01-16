قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتفال بعيد النيروز ودمج الأكراد .. الشرع يصدر مرسوما رئاسيا سوريا جديدا
زبون أون لاين .. القصة الكاملة لسقوط 8 سيدات في فخ الرذيلة بعابدين
لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
بالصور .. رئيس مدينة بورفؤاد : جبال الملح تجذب آلاف الزوار من مختلف المحافظات
إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد
القط نيمبوس يتوقع تتويج المغرب بلقب أمم إفريقيا على حساب السنغال
مصر أحبطت مخطط التهجير .. مصطفى بكري يكشف تفاصيل المرحلة الجديدة في غزة
الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الطبية
حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية
عودة مبابي وغياب رودريجو.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني
محافظ بورسعيد يصدق على إضافة ميعاد جديد لخط الميني باص لمدينة سلام مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يعزي المرجع الديني علي السيستاني في وفاة شقيقه

أحمد سعيد

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المرجع الديني علي السيستاني في وفاة شقيقه هادي السيستاني، الذي وافته المنيَّة بعد صراع مع المرض. 

ودعا شيخ الأزهر، المولى عزَّ وجلَّ بأن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان، مختتما ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

وفاة شقيق المرجع الديني علي السيستاني

وكان هادي السيستاني، شقيق المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، توفي اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات مدينة قم الإيرانية.

ونعى السيستاني شقيقه في رسالة باللغة الفارسية تضمنت مشاعر الأخوة والدعاء له بالشفاء العاجل، مشيداً بمكانته العلمية والدينية.

يذكر أن زوجة السيستاني، توفيت في شهر سبتمبر الماضي، وأعلنت العتبات المقدسة في بيان رسمي على صفحتها في منصة "إكس"، أن الفقيدة "انتقلت إلى جوار ربها الكريم".

شيخ الأزهر يوجه كلمة للأمة الإسلامية بمناسبة الإسراء والمعراج

يذكر أن الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هنأ الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكِّدًا فضيلته أنَّ هذه الذكرى تُعيدُ إلى وعي الأمة الإسلامية تشريف رسول الله بهذه المعجزة الخالدة، وتذكِّرهم بعِظَم مكانة المسجد الأقصى المبارك، وتؤكِّد أن هذه الذكرى ليست رمزًا لتاريخ المسلمين فحسب، بل هي ركن من أركان هُوِيَّتهم.

وحذَّر شيخ الأزهر خلال تغريدة له على موقعي فيسبوك واكس من خطورة التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك، مصرحًا: "في الوقتِ الذي تُفرَضُ فيه على هذه الأمة مخططاتُ التقسيمِ الزماني والمكاني، ومساعي طمس الهوية وتزييف المعالم، يبقى الأقصى أمانة في أعناق المسلمين، لا تتقادم ولا تسقط ولا تُمحَى".

واختتم فضيلته حديثه بتأكيد أنَّ المسجد سيظل رمزًا للثبات الرسوخ، مصرحًا " كل عام والمسجد الأقصى ثابتٌ راسخٌ، قويٌّ شامخٌ، كلُّ عامٍ والأمة في اتحاد وأخوَّة، ووعيٍ يقظٍ وقُوةٍ واعدةٍ، كل عام وأنتم بخير".

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر شيخ الأزهر يعزي المرجع الديني السيد علي السيستاني في وفاة شقيقه شيخ الأزهر يعزي المرجع الديني السيد علي السيستاني

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الاهلي

الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

الرئيس السيسي

متسابق دولة التلاوة يؤم المصلين في صلاة الفجر بحضور الرئيس السيسي

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

ويجز

حب حياتى.. ويجز يكشف عن الصورة الأولى لزوجته

بعد استيلاء مديرة أعماله السابقة على 66 مليون جنيه.. طليقة أحمد مكي: ربنا يرد لك حقك

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه محمد

اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

الجلوس الطويل يضر الأوردة ويزيد خطر الدوالي.. طرق وقاية بسيطة

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

