شيخ الأزهر يعزي المرجع الديني علي السيستاني في وفاة شقيقه

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المرجع الديني علي السيستاني في وفاة شقيقه هادي السيستاني، الذي وافته المنيَّة بعد صراع مع المرض.

ودعا شيخ الأزهر، المولى عزَّ وجلَّ بأن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان، مختتما ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

وفاة شقيق المرجع الديني علي السيستاني

وكان هادي السيستاني، شقيق المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، توفي اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات مدينة قم الإيرانية.

ونعى السيستاني شقيقه في رسالة باللغة الفارسية تضمنت مشاعر الأخوة والدعاء له بالشفاء العاجل، مشيداً بمكانته العلمية والدينية.

يذكر أن زوجة السيستاني، توفيت في شهر سبتمبر الماضي، وأعلنت العتبات المقدسة في بيان رسمي على صفحتها في منصة "إكس"، أن الفقيدة "انتقلت إلى جوار ربها الكريم".

شيخ الأزهر يوجه كلمة للأمة الإسلامية بمناسبة الإسراء والمعراج

يذكر أن الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هنأ الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكِّدًا فضيلته أنَّ هذه الذكرى تُعيدُ إلى وعي الأمة الإسلامية تشريف رسول الله بهذه المعجزة الخالدة، وتذكِّرهم بعِظَم مكانة المسجد الأقصى المبارك، وتؤكِّد أن هذه الذكرى ليست رمزًا لتاريخ المسلمين فحسب، بل هي ركن من أركان هُوِيَّتهم.

وحذَّر شيخ الأزهر خلال تغريدة له على موقعي فيسبوك واكس من خطورة التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك، مصرحًا: "في الوقتِ الذي تُفرَضُ فيه على هذه الأمة مخططاتُ التقسيمِ الزماني والمكاني، ومساعي طمس الهوية وتزييف المعالم، يبقى الأقصى أمانة في أعناق المسلمين، لا تتقادم ولا تسقط ولا تُمحَى".

واختتم فضيلته حديثه بتأكيد أنَّ المسجد سيظل رمزًا للثبات الرسوخ، مصرحًا " كل عام والمسجد الأقصى ثابتٌ راسخٌ، قويٌّ شامخٌ، كلُّ عامٍ والأمة في اتحاد وأخوَّة، ووعيٍ يقظٍ وقُوةٍ واعدةٍ، كل عام وأنتم بخير".