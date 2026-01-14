شيخ الأزهر: مصر تواجه تحديات عالمية بحكمة وفرصة حوار وطني للتغلب على الأزمات

في حوار خاص مع جريدة صوت الأزهر، تناول فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الوضع الحالي في مصر والإقليم.

وأشار فضيلته إلى أن مصر تمر بمرحلة صعبة كجزء من عالم يشهد اضطرابات متتالية.

أوضح شيخ الأزهر أن مصر كانت على أعتاب الاستقرار بعد فترة اضطراب، لكنها واجهت أزمات متعاقبة بدأت بجائحة كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، ثم التوترات الإقليمية، وصولا إلى العدوان على غزة، ما ترك تداعيات اقتصادية واضحة على الدولة والمواطن.

وأعرب فضيلته عن ثقته الكاملة في قدرة الشعب المصري وقيادته على تجاوز هذه المحن، مستشهدا بعدد من الإنجازات الكبرى التي تحققت مؤخرا، مثل القضاء على فيروس سي، ومشروع حياة كريمة لتنمية القرى، وبرامج تكافل وكرامة وبيت الزكاة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى مشروعات التطوير الشاملة للطرق والكبارى والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية.

ودعا شيخ الأزهر إلى تعزيز حوار وطني يجمع المختصين والخبراء والمواطنين مع مؤسسات الدولة لتشخيص التحديات ووضع حلول عملية لها، معربا عن ثقته في إخلاص القيادة السياسية وحرصها على تحقيق مصلحة الوطن.

فيما يخص الأوضاع الإقليمية، حذر الإمام الأكبر من أن قوى خارجية وداخلية تتسبب في إبقاء العالم العربي في حالة من التفتيت والخلاف لإضعافه وتحويله إلى ساحة صراعات، مؤكدا أن وحدة الصف العربي لا تخدم مصالح تلك الأطراف.

وأكد أن الحل يكمن في حكمة القادة العرب وقدرتهم على رأب الصدع عبر الحوار في الغرف المغلقة، والتعاون تحت مظلة المصالح العربية العليا، مع الثقة في قدرة الحكمة المصرية على لعب دور محوري في جمع الشمل وبناء نظام عربي قوي يحقق الأمن والاستقرار للشعوب.

واختتم الطيب بالتأكيد على أن التكاتف بين المصريين في الداخل والخارج، وتضافر جهود الحكومة والمؤسسات، هو الضمانة الحقيقية لعبور المرحلة وتحقيق التطلعات المنشودة.