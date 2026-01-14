قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترسم طريق السلام في السودان.. توجيهات رئاسية حاسمة ودعم أممي لمسار التهدئة
الفصائل الفلسطينية تثمن جهود ترامب والوسطاء لإنهاء معاناة الفلسطينيين وتشكر مصر والرئيس السيسي لدعم القضية
الإمام الأكبر: غاية ما أطمح إليه نصرة الضعيف والمظلوم أينما كان وأيا كان دينه أو اعتقاده
صراع مشتعل على صدارة هدافي كأس أمم أفريقيا قبل الجولات الحاسمة
الرئاسة الفلسطينية تثمن دور مصر والدول الوسيطة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
الفصائل والقوى الفلسطينية من القاهرة تدعو مجلس السلام للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة باستيلاء أخرى على قطعة أرض ملك أسرتها
الخارجية الأمريكية توقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
القوى الفلسطينية بالقاهرة: نؤكد التزام الفصائل الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
وزير الخارجية: نأمل الإعلان قريبا عن أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
وزير الخارجية: مصر لن تقبل تحت أي ظرف بانهيار السودان
قبل صدام السنغال.. تركيز عالٍ داخل معسكر الفراعنة وتحفظ تكتيكي منتظر
ديني

شيخ الأزهر: مصر تواجه تحديات عالمية بحكمة وفرصة حوار وطني للتغلب على الأزمات

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
عبد الرحمن محمد

في حوار خاص مع جريدة صوت الأزهر، تناول فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الوضع الحالي في مصر والإقليم. 

وأشار فضيلته إلى أن مصر تمر بمرحلة صعبة كجزء من عالم يشهد اضطرابات متتالية.

أوضح شيخ الأزهر أن مصر كانت على أعتاب الاستقرار بعد فترة اضطراب، لكنها واجهت أزمات متعاقبة بدأت بجائحة كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، ثم التوترات الإقليمية، وصولا إلى العدوان على غزة، ما ترك تداعيات اقتصادية واضحة على الدولة والمواطن.

وأعرب فضيلته عن ثقته الكاملة في قدرة الشعب المصري وقيادته على تجاوز هذه المحن، مستشهدا بعدد من الإنجازات الكبرى التي تحققت مؤخرا، مثل القضاء على فيروس سي، ومشروع حياة كريمة لتنمية القرى، وبرامج تكافل وكرامة وبيت الزكاة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى مشروعات التطوير الشاملة للطرق والكبارى والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية.

ودعا شيخ الأزهر إلى تعزيز حوار وطني يجمع المختصين والخبراء والمواطنين مع مؤسسات الدولة لتشخيص التحديات ووضع حلول عملية لها، معربا عن ثقته في إخلاص القيادة السياسية وحرصها على تحقيق مصلحة الوطن.

فيما يخص الأوضاع الإقليمية، حذر الإمام الأكبر من أن قوى خارجية وداخلية تتسبب في إبقاء العالم العربي في حالة من التفتيت والخلاف لإضعافه وتحويله إلى ساحة صراعات، مؤكدا أن وحدة الصف العربي لا تخدم مصالح تلك الأطراف.

وأكد أن الحل يكمن في حكمة القادة العرب وقدرتهم على رأب الصدع عبر الحوار في الغرف المغلقة، والتعاون تحت مظلة المصالح العربية العليا، مع الثقة في قدرة الحكمة المصرية على لعب دور محوري في جمع الشمل وبناء نظام عربي قوي يحقق الأمن والاستقرار للشعوب.

واختتم الطيب بالتأكيد على أن التكاتف بين المصريين في الداخل والخارج، وتضافر جهود الحكومة والمؤسسات، هو الضمانة الحقيقية لعبور المرحلة وتحقيق التطلعات المنشودة.

شيخ الأزهر تحديات مصر مشروع حياة كريمة الحوار الوطني جريدة صوت الأزهر الاستقرار الإقليمي الوضع الاقتصادي

