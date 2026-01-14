شيخ الأزهر: حياتي كلها لطف ورزق من الله ومحبة من الناس

وجه فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، الشكر لكل من هنأه في ذكرى مولده.

وأضاف فضيله الإمام الأكبر، في حواره مع الصحيفة الرسمية للأزهر الشريف صوت الأزهر، أشكر كل من هنأ أو احتفى أو كتب كلمة، ولو كنت أستطيع أن أوجه لكل فرد شكراً شخصياً لفعلت، لكننى آمل أن تنوبوا عنى فى ذلك.. وقد تأثرت فعلاً بكل ما رأيته وقرأته، خصوصاً لمن دونوا منشورات من خارج مصر وبلغات مختلفة دون أن يربطهم بشخصى أى علاقة أو سابق معرفة، إلا توسمهم الخير فى هذا العبد الفقير، وأحمد الله على ظن الناس ونواياهم الحسنة تجاهى، وأرجو أن أكون عنده - سبحانه وتعالى - كما يظنون.

وقال شيخ الأزهر، قلت فى أكثر من مناسبة إن حياتى كلها كانت لطفاً من الله تعالى، ومحبة الناس من جميل لطفه ورزقه سبحانه وتعالى؛ لأنها محبة صادقة، وزاد كريم فى الرحلة، وأثر واضح على صواب الطريق.