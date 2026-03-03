قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا وسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

شراكة استراتيجية بين الصحة وجامعة عين شمس لدعم الاستثمار الطبي والبحث العلمي

شراكة استراتيجية بين الصحة وجامعة عين شمس
شراكة استراتيجية بين الصحة وجامعة عين شمس
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وذلك في خطوة استراتيجية تعزز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والتنفيذي، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية، ودعم اتخاذ القرارات الاقتصادية في القطاع الطبي، وتعزيز الاستثمار الطبي والبحث العلمي.

وقّع المذكرة نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة رشا السيد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، فيما وقّع نيابة عن رئيس الجامعة، الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة.

أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، أن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة رعاية صحية متكاملة ومستدامة، مشددًا على أن تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والبحثية والجهات التنفيذية يمثل “الضمانة الحقيقية” لاستدامة التطوير في القطاع الطبي، معربا عن التزام الجامعة الكامل بتوفير الدعم الفني والبحثي اللازم لتحويل هذه المذكرة إلى نتائج ملموسة تخدم المواطن المصري.

 تسعير الخدمات الصحية

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا الشرقاوي، أن المذكرة تشكل حلقة وصل حيوية بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، خاصة في مجالات تقييم تسعير الخدمات الصحية، ودراسة الآثار الاقتصادية للخدمات الوقائية، وتحليل الاستثمار الطبي، ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية المبنية على البيانات والأبحاث العلمية.

وفي كلمته، أكد الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة، أن الجامعة تسخر إمكانياتها الأكاديمية والاستشارية لدعم جهود الوزارة في تقييم السوق الصحي، دراسات الحوكمة، وتطوير نماذج اقتصادية تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة تتوافق مع المعايير العالمية وتليق بتطلعات المواطنين.

حضر مراسم التوقيع الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

يأتي هذا التعاون في إطار رؤية «مصر 2030» التي تولي أولوية قصوى للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وتحقيق التنمية المستدامة، ودمج البحث العلمي في صياغة السياسات العامة، لضمان نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة يعتمد على الشراكات الاستراتيجية بين الجهات المعنية.

تساهم هذه الشراكة في:
    •    تعزيز الاستثمار الطبي الذكي
    •    دعم البحث العلمي التطبيقي
    •    تحسين الاقتصاديات الصحية
    •    بناء قرارات مستندة إلى الأدلة
وتعد خطوة متقدمة نحو صحة أفضل وتنمية مستدامة لمصر.

