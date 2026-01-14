قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمام الأكبر: غاية ما أطمح إليه نصرة الضعيف والمظلوم أينما كان وأيا كان دينه أو اعتقاده
صراع مشتعل على صدارة هدافي كأس أمم أفريقيا قبل الجولات الحاسمة
الرئاسة الفلسطينية تثمن دور مصر والدول الوسيطة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
الفصائل والقوى الفلسطينية من القاهرة تدعو مجلس السلام للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة باستيلاء أخرى على قطعة أرض ملك أسرتها
الخارجية الأمريكية توقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
القوى الفلسطينية بالقاهرة: نؤكد التزام الفصائل الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
وزير الخارجية: نأمل الإعلان قريبا عن أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
وزير الخارجية: مصر لن تقبل تحت أي ظرف بانهيار السودان
قبل صدام السنغال.. تركيز عالٍ داخل معسكر الفراعنة وتحفظ تكتيكي منتظر
شيخ الأزهر: نحيي الشعب الأرجنتيني على مواقفه تجاه غزة ونتمنى من الدول تحمل مسئوليتها
شيخ الأزهر: مصر تواجه تحديات عالمية بحكمة وفرصة حوار وطني للتغلب على الأزمات
ديني

شيخ الأزهر: نحيي الشعب الأرجنتيني على مواقفه تجاه غزة ونتمنى من الدول تحمل مسئوليتها

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
أحمد سعيد

قال الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إننا نحيي الشعب الأرجنتيني الذي أظهر موقفًا إنسانيًّا بتضامنه مع الأبرياء في غزة وخروجه في مظاهرات للتعبير عن رفضه لما يتعرَّضون له من عدوان ظالم. 

وأكد "نتمنَّى من الدول والأنظمة السياسية أن تتحمل مسؤوليتها في رفض كافة أشكال العدوان حول العالم، وما يحدث للشعب الفلسطيني من مجازر ومذابح لو تركت دون رادع، فسوف ينتظر العالم المعاصر مستقبلا شديد البؤس، وهذا ليس حديثا دبلوماسيًّا ولا سياسيًّا، ولكنه حديث من رجل يعيش في هذا العالم وينظر بعمق إلى مستقبله الذي يبدو مرعبًا إذا لم تكن هناك تدخلات دولية لإصلاح هذه السياسات العالمية". 

شيخ الأزهر: نتمنى من الدول والأنظمة السياسية تحمل مسؤوليتها في رفض كافة أشكال العدوان

وأضاف شيخ الأزهر، خلال استقباله السفير هولجر فريدريكو، سفير الأرجنتين لدى القاهرة، أنَّنا نشعر بالحزن والأسى حيال التدخلات الخارجية في الشرق الأوسط التي لا تريد لهذه المنطقة أن تستقرَّ، ونأسف على الفكر السياسي العالمي حينما ننظر لما أصاب العالم من فوضى في صناعة القرار العالمي. 

وأضاف شيخ الأزهر "ألا يستحق أطفال غزة ونساؤها وشيوخها من هذا العالم المجنون وسياساته المتهورة أن نأسى عليهم ونشعر بآلامهم، وتجريم كل ما يرتكب في حق الآلاف من هؤلاء الأبرياء من مذابح وجرائم وحشيَّة".

من جهته، أعرب السفير الأرجنتيني عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير بلاده لدور الأزهر الشريف في نشر قيم السلام العالمي والأخوة الإنسانية، مؤكدًا أن الدين والإيمان هما مفتاحا السلام للبشرية جمعاء.

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

