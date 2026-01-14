شيخ الأزهر: لا يمكننا قبول أي تنازل في مواجهة الممارسات الشاذة المهددة لكيان الأسرة

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه لا يمكن أن نقبل بأي ضغط أو تنازل في مواجهة الممارسات الشاذة التي تهدد كيان الأسرة السويَّة، وهناك توافق مجتمعى كبير داخل مصر فى رفض ذلك، وهناك رؤية دينية مشتركة عبَّرنا عنها فى مؤتمر بيت العائلة الأخير، بمشاركة الأزهر وكافة الكنائس المصرية لرفض هذا التغلغل ومحاولات الهيمنة وفرض تلك النماذج الشاذة عبر المؤسسات الفنية والإعلامية الناعمة، بل ومحاولة الوصول إلى الأطفال ومناهجهم والمحتوى الذى يتعرضون له.

وأضاف شيخ الأزهر أن هذا الملف معروض باستمرار على قادة وزعماء الأديان فى العالم فى كل مناسبة واجتماع، وهناك توافق على رفض هذا السلوك، وتأكيد- لا يتوقف- على دعم مؤسسة الأسرة الطبيعية التى تتكون من زوج وزوجة - فقط لا غير- حمايةً للفطرة السوية ولبقاء البشرية كما أراد لها الله تعالى، وهو ما نصت عليه وثيقة الأخوَّة الإنسانية التاريخية.

وتابع شيخ الزهر "مازلنا فى حاجة إلى بذل مزيد من الجهود والتخطيط لاستراتيجية شاملة للوقوف أمام تلك الهجمة التى تستهدف قيمنا وأخلاقنا وفطرتنا، وقد شاركت فى مؤتمر حاشد فى مدينة روما فى أكتوبر الماضى".

وشدد شيخ الأزهر "قلت بالحرف الواحد، وبحضور الرئيس سيرجيو ماتاريـلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، والملكة ماتيلد، ملكة بلجيكا، وقادة الفكر من الشرق والغرب، «هناك أزمات اجتماعية تترصَّد مقدسات الشعوب، وتعبث بعقائدها وثوابتها الدينية والأخلاقية، ولا تكف عن تربصاتها بمؤسسة (الأسرة) والأطفال، وتصدير بدائل شاذة تنكرها الأديان والأخلاق، وتنفر منها الأذواق السليمة الصحيحة، وترفضها الفطرة الإنسانية التى فطر الله الناس عليها من عهد آدم عليه السلام إلى يومهم هذا".