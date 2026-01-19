وزير الخارجية يجري إتصالا بـ البابا تواضروس للاطمئنان على صحته

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاطمئنان على حالته الصحية، عقب اجراء عملية جراحية.

أعرب عبد العاطي عن خالص تمنياته لقداسة البابا بتمام الشفاء ودوام الصحة، مؤكدًا حرصه على الاطمئنان على سلامة قداسته وتقديره الكبير لدوره الوطني والروحي.

من جانبه، عبر قداسة البابا تواضروس الثاني عن تقديره لوزير الخارجية على هذه اللفتة الطيبة، التي تعكس عمق العلاقات الإنسانية وروح المحبة والتقدير المتبادل.