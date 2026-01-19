المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الخارجية.. صور

استقبل المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، اليوم الأثنين بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

حيث قدم الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء، التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، متمنياً له التوفيق في قيادة المجلس لأداء الدور التشريعي والرقابي بما يحقق ترسيخ دولة العدالة والقانون، مشيراً إلى حرصه وتطلعه إلى التعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية ومجلس النواب بما يحقق أهداف السياسية الخارجية للدولة المصرية ويُعزز دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة قضايا الوطن.

من جانبه ثمن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، الدور الفعال والحيوي الذي تضطلع به الخارجية المصرية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تشكيل توجهات السياسة الخارجية والدفاع عن المصالح الوطنية والحيوية المصرية، مشيداً بمدرسة الدبلوماسية المصرية كواحدة من أعرق المدارس الدبلوماسية في العالم، ومؤكداً حرص مجلس النواب على دعم جهود الخارجية المصرية كركيزة أساسية لتعزيز مكانة الدولة المصرية إقليمياً ودولياً.

وخلال اللقاء أهدى دكتور/ بدر عبدالعاطي وزير الخارجية للمستشار/ هشام بدوي كتاب الاتزان الاستراتيجي والذي يحوي ملامح السياسة الخارجية المصرية وابعادها ومحدداتها خلال عشر سنوات.