قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: سك مليون جنيه عملة تذكارية بمناسبة عيد الشرطة
رجالي منعوني.. ترامب يكشف عن رغبة دفينة في تغيير اسم خليح المكسيك باسمه
توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية مع قطر
التعليم تتعاقد مع شركة لتوفير الاستعانة بمنسقي ومتابعي الجودة بوحدة دعم وقياس الجودة
قرار هام من الحكومة بشأن تدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا لاون: إنسانية المسيح هي الطريق الحقيقي لمعرفة الله | صور

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

شدّد قداسة البابا لاون الرابع عشر على أن المعرفة الحقيقية بالله لا تقوم على أفكار مجرّدة، أو تصوّرات ذهنية، بل تمرّ عبر اللقاء الشخصي بيسوع المسيح في إنسانيته الكاملة، التي تشكّل قلب الوحي الإلهي، وطريق الخلاص للإنسان.

إنسانية المسيح

وفي تعليمه، الذي واصل فيه تأمله في الدستور العقائدي Dei Verbum حول الوحي الإلهي، أوضح الحبر الأعظم أن الله لا يعلن ذاته من خلال مفاهيم نظرية، بل من خلال تاريخ حيّ يقوم على الحوار، والعهد، حيث يخاطب الإنسان كصديق، ويدعوه إلى شركة تقوم على المحبة المتبادلة.

وأكد الأب الأقدس أن اكتمال هذا الإعلان يتحقق في شخص يسوع المسيح، الذي هو في الوقت ذاته الوسيط، وملء الوحي، إذ تتجلّى في لقائه الحقيقة العميقة عن الله، وعن الإنسان معًا. فبالمسيح يدخل الإنسان في علاقة بنوية مع الآب في الروح القدس، ويُشرك في الحياة الإلهية، ويكتشف في الوقت نفسه هويته العميقة كخليقة معروفة، ومحبوبة من الله معرفة شخصية.

وتوقّف بابا الكنيسة الكاثوليكية عند أهمية إنسانية المسيح، مبرزًا أن الوحي الإلهي تمّ عبر جسد حقيقي، وحياة بشرية كاملة، بالكلمة، والعمل، وبالعلامات، والمعجزات، وصولًا إلى الموت، والقيامة، وإرسال الروح القدس.

وشدّد عظيم الأحبار على أن أي انتقاص من إنسانية يسوع يشوّه صورة الله المعلَنة، لأن الإنسانية المتكاملة للمسيح هي المكان الذي يظهر فيه وجه الآب.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر تعليمه بالتأكيد على أن السير على خطى يسوع يقود المؤمن إلى يقين راسخ بأن لا شيء يمكن أن يفصله عن محبة الله، لأن المسيح، بإنسانيته الممجَّدة، يدعو الإنسان إلى أن يسلّم حياته بثقة كاملة بين يدي الآب.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر المسيح الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية بابا الكنيسة الكاثوليكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر| فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

فيضانات تونس

رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

ناصر ماهر

تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو

ترشيحاتنا

محمد فراج وفاتن سعيد

محمد فراج وفاتن سعيد من كواليس مسلسل «أب ولكن» في رمضان 2026

محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنية «صح صح» مع لارا ترامب قبل طرحها

عصام عمر وجيهان الشماشرجى

عصام عمر يشارك كواليس «بطل العالم» على أنغام ليه بنخبى ومش بنقول

بالصور

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد