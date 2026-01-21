البابا لاون: إنسانية المسيح هي الطريق الحقيقي لمعرفة الله | صور

شدّد قداسة البابا لاون الرابع عشر على أن المعرفة الحقيقية بالله لا تقوم على أفكار مجرّدة، أو تصوّرات ذهنية، بل تمرّ عبر اللقاء الشخصي بيسوع المسيح في إنسانيته الكاملة، التي تشكّل قلب الوحي الإلهي، وطريق الخلاص للإنسان.

إنسانية المسيح

وفي تعليمه، الذي واصل فيه تأمله في الدستور العقائدي Dei Verbum حول الوحي الإلهي، أوضح الحبر الأعظم أن الله لا يعلن ذاته من خلال مفاهيم نظرية، بل من خلال تاريخ حيّ يقوم على الحوار، والعهد، حيث يخاطب الإنسان كصديق، ويدعوه إلى شركة تقوم على المحبة المتبادلة.

وأكد الأب الأقدس أن اكتمال هذا الإعلان يتحقق في شخص يسوع المسيح، الذي هو في الوقت ذاته الوسيط، وملء الوحي، إذ تتجلّى في لقائه الحقيقة العميقة عن الله، وعن الإنسان معًا. فبالمسيح يدخل الإنسان في علاقة بنوية مع الآب في الروح القدس، ويُشرك في الحياة الإلهية، ويكتشف في الوقت نفسه هويته العميقة كخليقة معروفة، ومحبوبة من الله معرفة شخصية.

وتوقّف بابا الكنيسة الكاثوليكية عند أهمية إنسانية المسيح، مبرزًا أن الوحي الإلهي تمّ عبر جسد حقيقي، وحياة بشرية كاملة، بالكلمة، والعمل، وبالعلامات، والمعجزات، وصولًا إلى الموت، والقيامة، وإرسال الروح القدس.

وشدّد عظيم الأحبار على أن أي انتقاص من إنسانية يسوع يشوّه صورة الله المعلَنة، لأن الإنسانية المتكاملة للمسيح هي المكان الذي يظهر فيه وجه الآب.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر تعليمه بالتأكيد على أن السير على خطى يسوع يقود المؤمن إلى يقين راسخ بأن لا شيء يمكن أن يفصله عن محبة الله، لأن المسيح، بإنسانيته الممجَّدة، يدعو الإنسان إلى أن يسلّم حياته بثقة كاملة بين يدي الآب.