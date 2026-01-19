رئيس الطائفة الإنجيلية يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس في اتصال هاتفي

أجرى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاطمئنان على الحالة الصحية لقداسته، عقب العملية الجراحية التي أُجريت له مؤخرًا.

وخلال الاتصال، عبّر رئيس الطائفة الإنجيلية عن مشاعر محبة صادقة وتمنيات قلبية بالشفاء العاجل لقداسة البابا تواضروس الثاني، مُصليًا أن يمنحه الله دوام الصحة والعافية، وأن يعود إلى أرض الوطن في أقرب وقت، ليستأنف خدمته الروحية ورسالة المحبة التي يحملها، وسط شعبه وأبنائه.