سكرتير المجمع المقدس يصل النمسا للاطمئنان على صحة قداسة البابا تواضروس

وصل صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، إلى دولة النمسا، حيث كان في استقباله صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا جبريل، أسقف النمسا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالنمسا، وذلك في إطار زيارة للاطمئنان على صحة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار روح المحبة والرعاية الكنسية المتبادلة، وحرص آباء المجمع المقدس على متابعة الحالة الصحية لقداسة البابا، والتأكيد على وحدة الكنيسة وتلاحم أبنائها في مختلف الظروف، رافعين الصلوات إلى الله القدوس أن يمن على قداسته بالشفاء العاجل، وأن يعيد جميع الآباء إلى أرض الوطن سالمين بسلام.