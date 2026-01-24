رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسي والشعب بعيد الشرطة وثورة يناير

يُهنئ رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، بمناسبة عيد الشرطة الرابع والسبعين، والذكرى الخامسة عشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار، ولشعبها التقدم والازدهار تحت حماية الله ورعايته.

وأعرب رئيس الأساقفة عن تقديره العميق للدور الوطني البارز الذي يضطلع به رجال الشرطة في حفظ أمن الوطن واستقراره وصون مقدراته، مؤكدًا أنهم يجسّدون نموذجًا مشرفًا للتضحية والإخلاص، ويبذلون أرواحهم وجهودهم من أجل سلامة المواطنين وحماية أرض مصر.

وأضاف رئيس الأساقفة إن ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير تُمثّل محطة وطنية مهمة عبّر فيها الشعب المصري عن آماله في بناء مستقبل أكثر عدلًا وكرامة، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل شاهدًا على وعي المصريين ووحدتهم، وإصرارهم على التمسك بحقهم في حياة أفضل، وصناعة التغيير بإرادتهم الوطنية.

واختتم رئيس الأساقفة مصلياً: نرفع قلوبنا بالصلاة من أجل وطننا العزيز مصر. ونصلّي من أجل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل من هم في منصب، أن يمنحهم الله حكمة في القيادة، وبصيرة في اتخاذ القرار، وأن تكون كل خطواتهم من أجل خير الشعب، وسلام الوطن، وازدهاره.