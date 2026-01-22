قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق فهمي: مصر ستشارك في مجلس السلام الدولي لاعتبارات كثيرة
الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟
أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات
الطقس.. استمرار الغطاء السحابي ببعض المحافظات وأمطار خلال ساعات
الولايات المتحدة تدرس الانسحاب العسكري الكامل من سوريا
ترامب: العمل جارٍ على هيكل اتفاق جرينلاند.. ومجلس السلام سيكون نموذجا غير مسبوق
هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل
مصطفى بكري عن الضرائب على الهواتف المحمولة: الدنيا ماوقفتش على موبايل وللا اتنين من بره
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
ميرنا رزق

شارك اليوم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والذي ترأسه صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وذلك بمشاركة ممثلين عن مختلف الطوائف المسيحية. وجاء الافتتاح بحضور القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس ميشيل ميلاد، راعي كنيسة الراعي الصالح الأسقفية بالجيزة، وذلك بكنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة.

تحدث رئيس الأساقفة في كلمته قائلا: «فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَنَا الأَسِيرُ فِي الرَّبِّ أَنْ تَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُّ لِلدَّعْوَةِ الَّتِي دُعِيتُمْ بِهَا» (أفسس 4: 1). في هذه الآية يطلب الرسول بولس من المؤمنين أن يسلكوا حياة تليق بالدعوة التي دُعوا إليها، وطلبه هذا لا يتعلق بماديات أو أشياء أرضية، بل هو دعوة لتقديم حياتهم كاملة للمسيح. وهذا الطلب، رغم أنه صعب لأنه يتطلب تضحية بالذات، إلا أنه في الوقت نفسه متاح لكل إنسان، فقيرًا كان أو غنيًا، فالفقير قد لا يملك شيئًا ماديًا ليقدمه، لكنه قادر على الاستجابة من خلال الإيمان والتقوى وسلوك الحياة بحسب دعوة المسيح.

واستكمل: ويستند الرسول في دعوته إلى تجربته الشخصية، إذ شهد أنه خدم الرب بكل تواضع ووداعة وطول أناة، وهي صفات يجب أن يتحلى بها كل مؤمن، لأنها تعكس المحبة والصبر في العلاقات المسيحية. كما يؤكد الرسول بولس على واجب حفظ وحدانية الروح التي يمنحها الروح القدس، والتي نحافظ عليها برباط السلام، إذ تقوم وحدة الكنيسة على الأعمدة السبعة: جسد واحد، وروح واحد، ورب واحد، وإيمان واحد، ومعمودية واحدة، وإله وآب واحد.

وشارك غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق: اللقاء اليوم نعمة يجمعنا فيها الروح القدس رغم اختلاف طوائفنا، كما جمع يسوع اثني عشر تلميذًا مختلفين، وما يوحدنا هو دعوة المسيح والتجاوب معها. فلا يمكن أن نحب الله الذي لا نراه دون أن نحب القريب الذي نراه، فالدعوة المسيحية ليست امتيازًا أو سلطة بل مسيرة أمانة وتواضع ورحمة، والوحدة التي دعا إليها بولس الرسول جماعية ومسكونية، ولا يمكن أن نعيش دعوتنا بدون حفظ وحدانية الروح. قبل أن نبشر الآخرين، يجب أن نمتلئ بالمسيح أولًا، والوحدة ليست حلولًا سهلة بل عطية من الروح القدس نعيشها بالصلاة والصبر، وما يجمعنا أقوى مما يفرقنا، فنحن أبناء دعوة واحدة ورجاء واحد.

وقال القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر: في عالم يحتاج إلى الوحدة أكثر من أي وقت مضى، يأتي أسبوع الصلاة من أجل الوحدة كدعوة للتأمل في رسالة السيد المسيح للتقارب والوحدة والشهادة المشتركة للإيمان. فالوحدة المسيحية ليست مجرد فكرة مثالية أو هدف مستقبلي، بل هي تكليف إلهي متأصل في جوهر المسيح نفسه، والحفاظ على وحدانية الجسد الواحد هو دعوة إلهية ومسؤولية كنسية تُمارس بروح المحبة والوداعة. أعترف أن الطريق إلى الوحدة ليس سهلاً، فالخلافات التي نشأت عبر العصور قسمت الكنيسة، لكنني أومن أن الإيمان بالمسيح يعني الرغبة في الوحدة.

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة البطريرك إبراهيم إسحاق الكاثوليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الأرصاد

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وانخفاض حاد في الحرارة الساعات المقبلة

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين 2026|صور

منحة العمالة غير المنتظمة في رمضان 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية

منحة العمالة غير المنتظمة في رمضان 2026.. خطوات الاستعلام الرسمية

بالصور

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

أطعمة شائعة تدمر صحة الأمعاء بصمت.. خبراء يحذرون من تأثيرها على الجهاز الهضمي

أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

يوسف الشريف
يوسف الشريف
يوسف الشريف

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد