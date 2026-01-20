الاحتفال بعيد القديس يوحنا الحبيب في كنيسته بـ الأرشيديوسس

احتفلت كنيسة القديس يوحنا الحبيب في بليزنتون التابعة لمنطقة الأرشيديوسس (شمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية) بعيد نياحة شفيعها وذلك بحضور نيافة الأنبا كاراس أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند وويست ڤيرچينيا، حيث صلى نيافته العشية وشاركه القمص أنطونيوس باقي وكيل المقر البابوي بالأرشيديوسس، والآباء كهنة شمالي كاليفورنيا.

الحروب التى تواجه الكاهن

سبق العشية اجتماع الآباء الكهنة مع نيافة الأنبا كاراس ألقى خلاله محاضرة دارت عن "الحروب التى تواجه الكاهن".

كما صلي نيافته قداس ودشن بعض أواني المذبح ورسم عقب صلاة الصلح عدد من أبناء الكنيسة ذاتها، شمامسة في رتبتي إبصالتس وأغنسطس، وبعد ذلك ألقى كلمة روحية بعد انتهاء القداس لخدام الكنيسة وحدثهم عن "الخادم الروحى وسر التجسد" كما صلي نيافته قداس العيد في اليوم التالي.