الأنبا بشارة يترأس قداس عيد الغطاس ويمنح درجة رسائلية بكنيسة ملكة السلام بالفكرية

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الغطاس المجيد، وذلك بكنيسة ملكة السلام، بالفكرية.

الغطاس وثمار المعمودية

ومنح صاحب النيافة الدرجة الرسائلية للشماس مايكل ميلاد، حيث شارك في الصلاة القمص إبراهيم شفيق، وكيل المطرانية، والأب متى رزق، راعي الكنيسة، والأب بولس إسحق، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالبياضية، والأخوات الراهبات.

وقدم الأب المطران الذبيحة الإلهية من أجل الرعية، وجميع الحاضرين، حيث ألقى الأب إبراهيم شقيق تأملًا روحيًا للحاضرين حول "بركات عيد الغطاس وثمار المعمودية"، التي تجعلنا أبناء الله، والكنيسة، ومرسلين في العالم، لنكون شهودًا، ورسلًا للمسيح.

وعقب كلمة العظة، ترأس راعي الإيبارشيّة مراسم منح الدرجة الإيبودياكونية للشماس المحتفى به.