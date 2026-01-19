قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أقباط جنوب سيناء يحتفلون بعيد الغطاس داخل الكنائس وعلى البحر

عيد الغطاس علي شواطئ طور سيناء
عيد الغطاس علي شواطئ طور سيناء
ايمن محمد

احتفل الأقباط الأرثوذكس من مواطني محافظة جنوب سيناء والسائحين الوافدين إليها، اليوم الاثنين، بعيد الغطاس داخل الكنائس وعلى البحر.

وذلك وسط تشديدات أمنية في محيط الكنائس، من خلال تواجد مكثف لرجال الأمن، الذين حرصوا على التعرف على هوية المترددين على الكنائس، وغلق الطرق المؤدية إليها، وتمشيط محيطها بشكل دوري.
وترأس الأنبا "سيميون بابادوبولوس" مطران دير سانت كاترين ورئيس أساقفة سيناء وفيران والطور للروم الأرثوذكس، طقوس عيد الغطاس بكنيسة مارجرجس بدير القديس جاورجيوس بتل الكيلاني بمدينة الطور، بالصلوات داخل الكنيسة،  ثم رش المياه التي أقيمت الصلاة عليها على الحضور من خلال ريحان مبلل.


ثم توجه الجميع إلى البحر المجاور للدير وألقي راهب الكنيسة بالصليب على ضفاف شاطئ الكيلاني المجاور للدير ثلاث مرات، ثم غاص مجموعة من الشباب في البحر لاسترجاعه، والفائز هو من يستطيع الإمساك بالصليب واستعادته.


وهذه الطقوس تعد رمزا لغطاس السيد المسيح، وهذا اليوم هو تعميد السيد المسيح في نهر الأردن.


وفي دير سانت كاترين، أقام الرهبان القداس بحضور اليونانيين والأقباط السائحين من مختلف دول العالم، في ساحة الدير، وسط ترانيم وأجراس الدير.
كما قام الرهبان برش الحاضرين بالريحان المشبع بماء القداس، وقاموا بتطير حمام السلام، وتوزيع الحلوى والخبز على الحاضرين.
وقدم  الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، التهنئة للأخوة الأقباط، بمناسبة عيد الغطاس، مؤكدا على ترابط المجتمع المصري بكافة طوائفه.
ويعد "الغطاس" من الأعياد الهامة في تقويم الكنيسة الأرثوذكسية، وفيه يجري إحياء لذكرى معمودية المسيح في نهر الأردن على يد "يوحنا المعمدان".

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

BMW iX3 M
BMW iX3 M
BMW iX3 M

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد