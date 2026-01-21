قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
ترامب: لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية جرينلاند سوى الولايات المتحدة
الأغبياء هم من يشترونها.. ترامب: الصين تصنّع معدات طاقة الرياح ولا تستخدمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يشارك بمؤتمر رؤساء أساقفة كنائس الجنوب العالمي

رؤساء أساقفة كنائس الجنوب العالمي للكنيسة الأنجليكانية
رؤساء أساقفة كنائس الجنوب العالمي للكنيسة الأنجليكانية
ميرنا رزق

شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في مؤتمر رؤساء أساقفة كنائس الجنوب العالمي للكنيسة الأنجليكانية (The Global South Fellowship of Anglican Churches)، الذي عُقد في جمهورية سيشل، حيث ناقش المشاركون وضع خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز دور الكنائس في الجنوب العالمي، بما يمكنها من أن تكون أداة إصلاح في التمسك بالحق الكتابي.
 
خلال القداس الافتتاحي، ذكّر رئيس الأساقفة تيتر أندي، رئيس أساقفة جمهورية الكونغو الديموقراطية، بألا نتعجب إن وُجد من يتركون يسوع وتعليمه. فبعدما تركه كثيرون، قال يسوع للاثني عشر: «ألعلكم أنتم أيضًا تريدون أن تمضوا؟» فأجابه بطرس: «يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك». هذا السؤال يُطرح اليوم على كنائس الجنوب العالمي الأنجليكانية، والاجابة أننا باقون لنشهد بوجوب اختيار الحياة لا الموت، والنور لا الظلمة.
 
شارك المؤتمر خطة نمو كنائس الجنوب العالمي الأنجليكانية والذي تشمل ثلاثة مسارات للعمل: إعداد القيادات والخدمة، الإرساليات، والتمكين الاقتصادي، كما ناقش المؤتمر خطة استراتيجية شاملة تمكّن كنائس الجنوب العالمي الأنجليكانية من أن تكون أداة أكثر فاعلية في التمسك بالحق الكتابي، الذي يدعونا إلى الثبات في الأمور الأبدية، وألا ننحرف عن الطريق بسبب تغيرات ثقافية عابرة.

الجدير بالذكر أن كنائس الجنوب العالمي الأنجليكانية تسعى لتكون بحق بيتًا لجميع الأنجليكان الكتابيين، حيث إن كنائس الجنوب العالمي تؤمن بالهيكلة المبنية علي علاقة عهدية للدفاع عن الإيمان القويم، وتعزيز رسالة الإنجيل، وتعميق التلمذة، والخدمة المتبادلة، إذ يكون جوهر بنيتنا هو الكتاب المقدس.

وتعتبر الكنائس في GSFA هي كنائس الجنوب العالمي المكون من أقاليم كنسّية تتبنى الفكر الكتابي المحافظ ضمن الطائفة الأنجليكانية العالمية والتي تضم ٤٣ إقليما.

رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي الأنجليكانية القداس كنائس الجنوب العالمي الأنجليكانية الطائفة الأنجليكانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

ترامب وأردوغان

في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

معنى «موبقًا» وأنواع العذاب في مشاهد يوم القيامة.. فيديو

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي يحذّر من ممارسات تفتح الباب لولاية الشيطان وذريته

هدم مقر الأونروا

بعد دعوة جوتيريش.. مرصد الأزهر يصف هدم مقر الأونروا بالقدس بجريمة سياسية

بالصور

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟
الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟
الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد