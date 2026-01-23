رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ القليوبية يشهدان تنصيب القس رفيق دويب راعيًا للكنيسة ببنها

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والمهندس أيمن محمد عطية، محافظ القليوبية، حفل تنصيب القس رفيق دويب راعيًا للكنيسة الإنجيلية ببنها، التي تأسست عام ١٩٢٤، وتعد من أعرق الكنائس الإنجيلية بمحافظة القليوبية، حاملة تاريخًا طويلًا من الخدمة الروحية والاجتماعية والتعليمية في قلب المجتمع المصري، وذلك بحضور نخبة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

وجاء الحفل بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين رئاسة الطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أيمن سامي، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلية، والدكتور فريدي البياضي، عضو المجلس الإنجيلي العام وعضو مجلس الشعب، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ سمير جاب الله شيخ الكنيسة الإنجيلية ببنها، والدكتور القس أمجد أيوب، سكرتير لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع الدلتا، والقس مايكل رفعت، رئيس لجنة شؤون القسوس بمجمع الدلتا، والقس حاتم فكري، راعي الكنيسة الإنجيلية بمنيا القمح، والقس أميل أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية العربية بدبي، إلى جانب عدد كبير من أعضاء وشعب الكنيسة.

كما شارك بالحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والدكتورة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ السابق، والقمص جرجس رزق، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية راعي كنيسة العذراء ببنها، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وخلال كلمته، رحب الدكتور القس أندريه زكي بمحافظ القليوبية والقيادات التنفيذية والشعبية، معربًا عن اعتزازه بالعلاقة الممتدة المبنية على المحبة والتعاون بين الكنيسة والمجتمع المحلي، مؤكدًا سعادته بالمشاركة في تنصيب القس رفيق دويب لما تحمله الرسامة من رسالة روحية وإنسانية.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: «نتمتع في بلادنا بممارسة الشعائر الدينية وسط أحبتنا المسلمين، ونشكر الله من أجل بلادنا. تجديد الخطاب الديني يحتاج فهم النص الديني، فهو قوة مغيرة في حياتنا. النص المقدس يولد في زمن معين ولكنه يصلح لكل زمن. المرجعية أمر شديد الأهمية في مشروع الخدمة. تذكروا في ختام موعظة السيد المسيح على الجبل: هناك رجل عاقل يبني بيته على الصخر، ورجل جاهل يبني بيته على الرمل. الرجل الجاهل يهدم، والرجل العاقل يبني. والنقد له أدواته للبناء وليس للهدم.»

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للعيش المشترك، قائلًا: «أقدم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي على رسامة قس جديد للكنيسة الإنجيلية ببنها، فالدكتور أندريه زكي شخصية مصرية محبوبة ورمز وطني. لا يشعر أبداً بحقيقة النسيج الوطني غير المصريين فقط، ونحن نسمع الترانيم ونسمع الأذان بمحبة واحترام. الله يحفظ بلادنا والمصريين متجمعين ومترابطين.»

وأضاف المحافظ: «التجربة الحقيقية للعيش المشترك تظهر في وحدة المصريين وتماسكهم، وأصالة الشعب المصري هما أساس وحدتنا وقوتنا في مواجهة التحديات».