حماية الوطن.. الكنيسة القبطية تهنئ الرئيس ورجال الشرطة بالعيد الـ٧٤

تهنئ الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيد اللواء وزير الداخلية، وجميع رجال الشرطة البواسل، بمناسبة عيد الشرطة الرابع والسبعين.

وقالت الكنيسة في بيان لها: إن هذه الذكرى تضع أمامنا نموذجًا حيًّا للبطولات والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة، مؤكدة أن ما أظهروه من شجاعة وبذل وعطاء يُعد مثالًا مشرفًا في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، وذاكرةً الدور المحوري الذي تقوم به هذه المؤسسة الوطنية خلال أدق اللحظات.

وأضاف البيان: «وإذ نُثمِّن دور شرطتنا المصرية عبر السنوات الماضية، نثق في أهمية دورها خلال المرحلة المقبلة كإحدى دعائم الجمهورية الجديدة، ونصلي إلى الله أن يحفظ مصر وشعبها، وينعم عليها بدوام الأمن والأمان والاستقرار».