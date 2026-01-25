محبة وفرح.. كنائس شبرا الشمالية ترحب بسلامة البابا تواضروس

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس، أسقف عام كنائس شبرا الشمالية: “نحمد الله على سلامة صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني، ونسأل الله أن يحفظ حياته ويديم رئاسته سنينا عديدة وأزمنة سالمة مديدة.”

ويقدم مجمع الآباء الكهنة، مجالس الكنائس والشمامسة والمرتلين، الخدام والخادمات، وكل شعب المنطقة خالص الشكر للثالوث القدوس على سلامة وصول قداسة البابا بعد رحلته العلاجية الناجحة.

ويعبر شعب كنائس شبرا الشمالية عن فرحهم العميق بمحبة الأب الروحي واهتمامه الدائم بأبنائه، مؤكدين ولاءهم وصلاتهم المستمرة من أجل سلامته ودوام عطائه الروحي.