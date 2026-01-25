البابا تواضروس: الصحة نعمة من الله يجب استثمارها في عمل الخير

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الصحة عطية إلهية يمنحها الله للإنسان، مشددًا على أهمية تقدير هذه النعمة وحسن استثمارها في عمل الخير وخدمة الآخرين.

وأشار قداسته، خلال لقائه بالآباء الأحبار عقب عودته من رحلة المتابعة الصحية، إلى أن ما يمر به الإنسان من ظروف صحية يمثل فرصة لمراجعة النفس والشعور بعمل الله ومرافقته في كل المراحل، مقدمًا الشكر لله على نعمة السلامة.

وأعرب قداسة البابا عن امتنانه العميق لكل مشاعر المحبة والدعم التي تلقاها من أبناء الكنيسة والقيادات الوطنية، مؤكدًا أن الصلاة والمساندة الصادقة تعكس روح المحبة والشركة داخل المجتمع والكنيسة.