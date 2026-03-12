محافظ المنيا يشارك في حفل الإفطار السنوي لحزب مستقبل وطن

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في حفل الإفطار السنوي الذي نظمه حزب مستقبل وطن تحت عنوان “مائدة وطن واحد” بمدينة المنيا الجديدة، بحضور قيادات ورموز الحزب، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي مختلف فئات المجتمع.

وأكد محافظ المنيا أن مثل هذه الفعاليات تعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشيدًا بدور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع في دعم أواصر الترابط المجتمعي وتعزيز قيم المشاركة والعمل المشترك.

وخلال حفل الإفطار، أجرى المحافظ حوارًا مفتوحًا مع الحضور حول خطة عمل المحافظة خلال المرحلة المقبلة، والمشروعات الجديدة التي ستشهدها المحافظة في قطاعي التعليم والصحة.

وأكد أن تلك المشروعات تأتي في إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على أبناء محافظة المنيا.

المشروعات القومية

وأضاف اللواء عماد كدواني أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.