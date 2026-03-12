قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
تايلاند تستدعي سفير إيران في بانكوك بعد استهداف سفينة لها قرب مضيق هرمز
تصاعد الدخان بمحيط مطار البحرين
4 خطوات لتحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf جميع المواد
محسن جابر لصدي البلد: خبر وفاة هاني شاكر غير صحيح
لبنان .. إستشهاد 8 وإصابة 31 آخرين في الغارة الإسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء
خلال زيارته لمصنع.. زعيم كوريا الشمالية وابنته يجرّبان مسدسات حديثة
مصدر أمني : حزب الله أطلق 200 صاروخا على الأراضي المحتلة خلال 24 ساعة
إيران تكشف حقيقة السماح لناقلات نفط ترفع العلم الهندي بعبور مضيق هرمز
سعرها 145 دولارًا.. ترامب يكافئ المقربين منه بأحذية كلاسيكية
محافظات

محافظ المنيا يشارك في حفل الإفطار السنوي لحزب مستقبل وطن

محافظ المنيا يشارك في حفل الافطار السنوي لحزب مستقبل وطن
محافظ المنيا يشارك في حفل الافطار السنوي لحزب مستقبل وطن
ايمن رياض

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في حفل الإفطار السنوي الذي نظمه حزب مستقبل وطن تحت عنوان “مائدة وطن واحد” بمدينة المنيا الجديدة،  بحضور قيادات ورموز الحزب، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي مختلف فئات المجتمع.

وأكد محافظ المنيا أن مثل هذه الفعاليات تعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشيدًا بدور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع في دعم أواصر الترابط المجتمعي وتعزيز قيم المشاركة والعمل المشترك.

وخلال حفل الإفطار، أجرى المحافظ حوارًا مفتوحًا مع الحضور حول خطة عمل المحافظة خلال المرحلة المقبلة، والمشروعات الجديدة التي ستشهدها المحافظة في قطاعي التعليم والصحة.

وأكد أن تلك المشروعات تأتي في إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على أبناء محافظة المنيا.

المشروعات القومية 

وأضاف اللواء عماد كدواني أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

محافظ المنيا حفل الافطار السنوي حزب مستقبل وطن المشروعات القومية تحقيق التنمية الشاملة

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. اغتنم فضلها فى هذه الأيام المباركة واعرف كيف تؤديها

شيخ الأزهر

سُخف لا يليق.. رد حاسم لشيخ الأزهر ضد التضييق على غير المسلمين في مأكلهم بنهار رمضان

الطالب الحسين حسام

بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسين حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

