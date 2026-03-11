قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على الامتناع عن استهداف المناطق السكنية بلبنان
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
لم يعد هناك شيء نستهدفه.. ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا
محافظات

محافظ المنيا يعلن موافقة مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي بنطاق محافظة المنيا لصالح بعض الجهات المعنية، لإقامة عدد من المشروعات الخدمية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري.

وأوضح المحافظ أن القرار يشمل تخصيص قطعة أرض بمساحة 34.81 فدان تقريبًا ناحية قرية الشيخ شبيكة بمركز ملوي لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة معالجة صرف صحي، إلى جانب تخصيص قطعة أرض أخرى بمساحة 10.71 فدان تقريبًا ناحية دير أبو حنس بمركز ملوي لصالح الهيئة أيضًا لإقامة محطة معالجة صرف صحي.

وأضاف المحافظ أن القرار تضمن كذلك تخصيص قطعة أرض بمساحة 0.30 فدان تقريبًا ناحية أبو قلته بمركز ملوي لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة وحدة صحية لخدمة أهالي المنطقة، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 0.69 فدان تقريبًا بمركز ملوي لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقامة لوحة توزيع كهرباء.

وأكد اللواء كدواني أن هذه المشروعات تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، ودعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

المنيا محافظ المنيا حياة كريمة مشروع

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار.. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

مجلس النواب

من المعاشات إلى حماية الأطفال.. برلمانيون يطرحون إصلاحات اجتماعية واستراتيجية لدعم المصريين

النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب

مناقشة برلمانية لآثار تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

ترحيب برلماني بمقترح وزير الخارجية بتكوين قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات في المنطقة.. ونواب: ستكون بمثابة أداة ردع لكل التهديدات

الجلوكوما .. مرض العين الصامت قد يسرق البصر دون إنذار

الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار
الحلقة 21 من "على قد الحب" يدخل ضمن الأعلى مشاهدة على Watch It"

نيللى كريم
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز
تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

