توزيع 400 بطانية ولحاف على غير القادرين في 5 قرى بالمنيا

نظمت جمعية الأورمان احتفالية بمركز بني مزار بالمنيا لتوزيع 400 لحاف وبطانية على الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى البهنسا وصندفا ومعصرة حجاج والشلابى وعزبة الخواجه بمركز بنى مزار فى محافظة المنيا، وذلك تزامنا مع استمرار الأجواء الشتوية الباردة ، وتنفيذأ لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفي اطار التعاون القائم بين مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا وجمعية الأورمان.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، ان توزيع الألحفة والبطاطين جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، وخاصة فى شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من الألحفة، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان التوزيع جاء ضمن حملة "ستر ودفا وإطعام" التى أطلقتها جمعية الاورمان، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

وأضاف أن التوزيع تم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته ، وأن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن المنيا تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها .