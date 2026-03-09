قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
بتكلفة 400 مليون جنيه.. محافظ المنيا يتفقد محطة رفع صرف الصحي بقرية الروضة

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية بمشروع محطة رفع صرف صحي قرية الروضة بمركز ملوي، لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على معدلات الإنجاز، وذلك ضمن منظومة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة بملوي، تمهيدًا لدخولها الخدمة وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة الميدانية الدقيقة لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والإسراع في استكمال مشروعات المرحلة الأولى.

وخلال الجولة، تابع المحافظ سير العمل بالموقع، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود ورفع معدلات الأداء وتذليل أي معوقات قد تعترض التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل ركيزة أساسية واستراتيجية لإحداث نقلة نوعية في الوضع البيئي والصحي بقرى جنوب المحافظة، بما يسهم في توفير حياة كريمة للأهالي من خلال منظومة صرف صحي آمنة ومستدامة، لافتًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بجودة التنفيذ لضمان كفاءة تشغيل المحطات لسنوات طويلة، في إطار رؤية الدولة لتطوير الريف المصري.

وأوضحت المهندسة منال حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن محطة المعالجة بملوي تُقام على مساحة 76 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 400 مليون جنيه، وتعمل بطاقة تشغيلية تتراوح بين 20 إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا، مشيرة إلى أن معدلات الإنجاز بلغت نحو 90% من الأعمال المدنية و20% من الأعمال الكهروميكانيكية.

وأضافت أن المشروع يستهدف توفير خدمة الصرف الصحي الآمنة لأكثر من 200 ألف مواطن بمركز ملوي، حيث تخدم المحطة قرى: نزلة حمزاوي، قلندول، الروضة، البياضية، الريرمون، الشيخ حسين، طوخ، والسوالم، مؤكدة أن دخول هذه القرى الخدمة سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال جولته كل من النائب محمد مصطفى والنائب العمدة وائل عضوي مجلس النواب، والمهندسة منال حسين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وأحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوي.

