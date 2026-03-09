قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
الرئيس السيسي : أعظم ما يميز مصر شعبها الأصيل ووعيه المستنير
قالي عليكي سحر وهفكه .. سيدة تتهم دجالا بالاعتداء عليها بأطفيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يحتفل بيوم الشهيد في مركز شباب الروضة بملوي ويشيد بروح الانتماء لدى الشباب

محافظ المنيا يحتفل بيوم الشهيد بمركز شباب الروضة
محافظ المنيا يحتفل بيوم الشهيد بمركز شباب الروضة
ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ندوة تثقيفية حول قيم الانتماء والعطاء وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، والتي أقيمت بمركز شباب قرية الروضة بمركز ملوي، بمشاركة عدد من طالبات المرحلة الإعدادية، حيث تناولت الندوة تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن وحمايةً لأراضيه.

وأشاد المحافظ بوعي الطالبات ومستوى العرض الذي يعكس عمق الانتماء الوطني لدى النشء، مؤكداً أن دماء الشهداء ستظل مصدر فخر وإلهام للأجيال، وأن تضحياتهم هي التي تمهد الطريق لما تشهده مصر من مسيرة تنمية وبناء في مختلف القطاعات.

وعقب الندوة، تفقد اللواء عماد كدواني مركز شباب قرية الروضة، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة المنشآت الشبابية والخدمية بمركز ملوي، والوقوف على مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للشباب والنشء بالقرية، ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية الرياضية والاجتماعية بالريف المصري.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ غرف الأنشطة المختلفة بالمركز المقام على مساحة 4000 متر مربع، والذي يضم مبنى إداريًا وملعبًا خماسيًا مجهزًا بالنجيل الصناعي، حيث اطّلع على سير العمل والبرامج التدريبية والثقافية المنفذة بالمركز. ووجّه المحافظ بضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانات مراكز الشباب واستثمار طاقات الشباب وتوفير الدعم اللازم لتنمية مواهبهم، مؤكدًا أن مراكز الشباب تمثل الحاضنة الحقيقية لبناء الشخصية المصرية المتكاملة.

وعلى هامش الزيارة، شهد اللواء كدواني جانبًا من فعاليات مسابقة القرآن الكريم الكبرى المقامة بقاعة الندوات بالمركز، والتي شملت جميع مستويات الحفظ والتلاوة، تحت إشراف نخبة من علماء الأزهر الشريف، حيث أشاد المحافظ بمستوى المتسابقين وقوة حفظهم، مؤكدًا أهمية هذه المسابقات في غرس القيم الدينية والروحية الصحيحة في نفوس الأجيال الناشئة.

خطة الأنشطة 

من جانبه، استعرض مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، خطة الأنشطة داخل المركز، مشيرًا إلى أن المسابقة القرآنية والندوات التثقيفية تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لبناء الشخصية المصرية المتكاملة وتنمية وعي الشباب.

محافظ المنيا يوم الشهيد مركز شباب الروضة قيم الانتماء والولاء خطة الأنشطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

أسعار العملات الأجنبية

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

ترشيحاتنا

الرئيس

بالسلام الوطني .. اختتام فعاليات الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: الاحتفال بيوم الشهيد ليس مجرد كلمات تقال بل هو عهد يتجدد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عزف سلام الشهيد بحضور الرئيس السيسي

بالصور

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عصير الأناناس.. فوائد صحية لا تعلمها

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

BMW i3
BMW i3
BMW i3

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد