محافظ المنيا يحتفل بيوم الشهيد في مركز شباب الروضة بملوي ويشيد بروح الانتماء لدى الشباب

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ندوة تثقيفية حول قيم الانتماء والعطاء وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، والتي أقيمت بمركز شباب قرية الروضة بمركز ملوي، بمشاركة عدد من طالبات المرحلة الإعدادية، حيث تناولت الندوة تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن وحمايةً لأراضيه.

وأشاد المحافظ بوعي الطالبات ومستوى العرض الذي يعكس عمق الانتماء الوطني لدى النشء، مؤكداً أن دماء الشهداء ستظل مصدر فخر وإلهام للأجيال، وأن تضحياتهم هي التي تمهد الطريق لما تشهده مصر من مسيرة تنمية وبناء في مختلف القطاعات.

وعقب الندوة، تفقد اللواء عماد كدواني مركز شباب قرية الروضة، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة المنشآت الشبابية والخدمية بمركز ملوي، والوقوف على مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للشباب والنشء بالقرية، ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية الرياضية والاجتماعية بالريف المصري.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ غرف الأنشطة المختلفة بالمركز المقام على مساحة 4000 متر مربع، والذي يضم مبنى إداريًا وملعبًا خماسيًا مجهزًا بالنجيل الصناعي، حيث اطّلع على سير العمل والبرامج التدريبية والثقافية المنفذة بالمركز. ووجّه المحافظ بضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانات مراكز الشباب واستثمار طاقات الشباب وتوفير الدعم اللازم لتنمية مواهبهم، مؤكدًا أن مراكز الشباب تمثل الحاضنة الحقيقية لبناء الشخصية المصرية المتكاملة.

وعلى هامش الزيارة، شهد اللواء كدواني جانبًا من فعاليات مسابقة القرآن الكريم الكبرى المقامة بقاعة الندوات بالمركز، والتي شملت جميع مستويات الحفظ والتلاوة، تحت إشراف نخبة من علماء الأزهر الشريف، حيث أشاد المحافظ بمستوى المتسابقين وقوة حفظهم، مؤكدًا أهمية هذه المسابقات في غرس القيم الدينية والروحية الصحيحة في نفوس الأجيال الناشئة.

خطة الأنشطة

من جانبه، استعرض مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، خطة الأنشطة داخل المركز، مشيرًا إلى أن المسابقة القرآنية والندوات التثقيفية تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لبناء الشخصية المصرية المتكاملة وتنمية وعي الشباب.