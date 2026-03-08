محافظ المنيا يفتتح فرع أسواق الاتحاد بالمنيا الجديدة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، مجمعًا استهلاكيًا جديدًا ضمن سلسلة أسواق الاتحاد بمول السيارات بالحى الرابع بمدينة المنيا الجديدة، وذلك لتوفير مختلف السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح بين 15 إلى 30%.

وأكد اللواء كدواني أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة عدد المنافذ التي توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في مختلف المناطق.

وأوضح المحافظ أن الدولة تضع ملف توفير السلع على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الجهود الاستباقية التي اتخذتها الحكومة أسهمت في توفير أرصدة استراتيجية آمنة ومطمئنة من السلع الأساسية، وهو ما ينعكس في التوسع بإنشاء المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التي تتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار تنافسية.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ أقسام المجمع المختلفة، مستمعًا إلى شرح تفصيلي من المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أوضح خلاله أن المجمع مقام على مساحة 250 مترًا، ويضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الاستراتيجية مثل الأرز والسكر والزيوت بأسعار مخفضة، إلى جانب جناح متكامل للمنظفات والسلع الاستهلاكية، وقسم مخصص لـ “ياميش رمضان” والمواد الجافة بأسعار مناسبة.

وواصل المحافظ جولته بالمجمع متفقدًا قسم الخضروات والفاكهة الطازجة التي يتم توريدها يوميًا، مؤكدًا أن الهدف من هذا التنوع هو توفير “محطة تسوق متكاملة” تلبي احتياجات المواطنين بمدينة المنيا الجديدة والمناطق المجاورة بأعلى جودة وأقل تكلفة.

كما وجه محافظ المنيا بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية بصورة دورية، لضمان توافر السلع بشكل مستمر وبأسعار متوازنة، مع الالتزام بالإعلان عن الأسعار، مشددًا على عدم السماح بأي محاولات لإخفاء السلع أو احتكارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، وإحكام الرقابة على الأسواق حفاظًا على حقوق المواطنين.