قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس التعاون الخليجي يُطالب بدعم مشروع القرار الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يشارك في اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة توافر السلع والتصدي للتعديات وترشيد استهلاك الكهرباء

محافظ المنيا خلال الاجتماع
محافظ المنيا خلال الاجتماع
ايمن رياض

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عبر الفيديوكونفرانس، وذلك لمتابعة جهود ضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.

تناول الاجتماع أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديريات التموين، لضمان توافر السلع الأساسية بصورة مستمرة ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء السلع، مع التأكيد على أن الدولة تمتلك أرصدة آمنة ومطمئنة من السلع الاستراتيجية تكفي لعدة أشهر.

كما استعرض الاجتماع دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في تلقي بلاغات المواطنين، مع دعوة المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي مظاهر للتلاعب بالأسواق أو محاولات رفع أسعار السلع بصورة مبالغ فيها أو احتكارها، بالإضافة إلى أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء أو ما يضر بصحة المواطنين، مع التأكيد على سرعة فحص تلك الشكاوى ميدانياً والتعامل معها بجدية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، والمتابعة المستمرة لمنع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها فورًا.

وأكد اللواء عماد كدواني رفع درجة الاستعداد بالمحافظة لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ التموينية، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين، لضمان الالتزام بالإعلان عن الأسعار وتوافر السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وأشار المحافظ إلى استمرار متابعة الموقف التمويني بشكل يومي، والتوسع في إقامة المنافذ والمعارض لتوفير السلع بأسعار تنافسية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

كما وجه محافظ المنيا بضرورة الاستمرار في تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق الرئيسية، والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، ومراقبة محطات تزويد الوقود، مشددًا على أهمية المتابعة المتواصلة لمنع وقوع أي حالات مخالفات بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية، والتصدي لها والإزالة الفورية في المهد لأي محاولات للتعدي، خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

المنيا محافظ مجلس الوزراء السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

ترشيحاتنا

الفضة

الدولار يرفع أسعار الفضة محليًا رغم خسائرها عالميًا

الدكتور النائب محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية

الفيومي: طرح 20% من مصر لتأمينات الحياة خطوة مهمة لتنشيط البورصة وجذب المستثمرين

جانب من الاعمال

وزيرة الإسكان تتابع مشروعات "ظلال" والبنية الأساسية وأعمال التطوير بمدينة الشيخ زايد

بالصور

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

فيديو

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد