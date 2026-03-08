محافظ المنيا يشارك في اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة توافر السلع والتصدي للتعديات وترشيد استهلاك الكهرباء

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عبر الفيديوكونفرانس، وذلك لمتابعة جهود ضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.

تناول الاجتماع أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديريات التموين، لضمان توافر السلع الأساسية بصورة مستمرة ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء السلع، مع التأكيد على أن الدولة تمتلك أرصدة آمنة ومطمئنة من السلع الاستراتيجية تكفي لعدة أشهر.

كما استعرض الاجتماع دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في تلقي بلاغات المواطنين، مع دعوة المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي مظاهر للتلاعب بالأسواق أو محاولات رفع أسعار السلع بصورة مبالغ فيها أو احتكارها، بالإضافة إلى أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء أو ما يضر بصحة المواطنين، مع التأكيد على سرعة فحص تلك الشكاوى ميدانياً والتعامل معها بجدية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، والمتابعة المستمرة لمنع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها فورًا.

وأكد اللواء عماد كدواني رفع درجة الاستعداد بالمحافظة لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ التموينية، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين، لضمان الالتزام بالإعلان عن الأسعار وتوافر السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وأشار المحافظ إلى استمرار متابعة الموقف التمويني بشكل يومي، والتوسع في إقامة المنافذ والمعارض لتوفير السلع بأسعار تنافسية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

كما وجه محافظ المنيا بضرورة الاستمرار في تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق الرئيسية، والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، ومراقبة محطات تزويد الوقود، مشددًا على أهمية المتابعة المتواصلة لمنع وقوع أي حالات مخالفات بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية، والتصدي لها والإزالة الفورية في المهد لأي محاولات للتعدي، خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.