بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل ودراحات بخارية بإحدى قرى المنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم بين سيارة نقل و3 دراجات بخارية، بطريق إحدى قرى مركز المنيا، تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل و3دراجات بخارية بطريق إحدى قرى مركز المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع 3 أشخاص هم يوسف. ش. ش، عمر. ا. ع ، وليد. م. ح. في الحال متأثرين بإصاباتهم نتيجة شدة التصادم.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.