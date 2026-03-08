المنيا .. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته ببني مزار

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على بائع أسماك والمتهم بقتل زوجته بمدينة بني مزار شمال المنيا، إثر نشوب خلاف بينهما لرغبة المجني عليها الذهاب إلى منزل أهليتها ورفض المتهم وقيامه بضربها بآلة حادة أدت إلى وفاتها في الحال، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



كانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطار بالعثور على جثة ربة منزل بمدينة بني مزار، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 مارس الجارى تبلغ لمركز شرطة بنى مزار بقيام (بائع أسماك "له معلومات جنائية") بالتعدى بالضرب على زوجته (ربة منزل) مقيمان بدائرة المركز مما أدى إلى وفاتها داخل منزلها.

بالإنتقال تم العثور على جثمان المذكورة وبه جروح قطعية وكدمات متفرقة، وبسؤال كريمة المتوفاة 13 سنه، أفادت بنشوب مشاجرة بين والديها لرغبة والدتها للتوجه لمنزل أهليتها ورفض والدها ذلك ، على إثر ذلك قام والدها بالتعدى على والدتها بالضرب بإستخدام مطرقة حديدية "شاكوش" محدثاً إصاباتها التى أودت بحياتها.

أمكن ضبط المتهم فى حينه ، وبحوزته الآداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

