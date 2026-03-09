قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

المنيا.. توزيع 575 كرتونة سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا ببني مزار

توزيع كراتين السلع الغذائية
توزيع كراتين السلع الغذائية
ايمن رياض

وزعت جمعية الاورمان 575 كرتونة مواد غذائية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا وذلك  بقرى ادقاق المسك وابوحسيبه وابوسلطان ونزلة ثابت وهوارة والغز وحلة وحلوه بمركز مطاي، وقرى عبدالرازق وابوجرج ومعصرة حجاج بمركز بني مزار، وذلك تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.  

وقال عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، إن توزيع الكراتين خلال شهر رمضان المعظم ياتى بهدف خدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم، فضلًا عن ادخال الفرحة فى قلوبهم فى شهر رمضان المعظم خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في كل مراكز محافظة المنيا.     
                             
وأشاد بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر المبارك لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والإستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء .

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر .  

واوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

المنيا الأورمان كراتين سلع

