قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشاهد فقرة مؤثرة بعنوان حلم الشهيد.. فيديو
خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
تجاوز 117 دولار.. برميل النفط يحقق أعلى مستوى سعري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
خلال جولة مفاجئة.. جمبلاط يتابع سير العمل في "حلوان للمسبوكات والأجهزة المعدنية"
ضبط بلطجي اعتدى على عجوز في ميدان العباسي الجديد بالمحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن مشروعات حياة كريمة.. محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لوحدة الروضة الصحية

محافظ المنيا يتفقد الوحدة الصحية
محافظ المنيا يتفقد الوحدة الصحية
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التجهيزات النهائية بالوحدة الصحية بقرية الروضة التابعة لمركز ومدينة ملوي، للوقوف على جاهزية الوحدة للتشغيل تمهيدًا لافتتاحها رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتنضم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والقومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.


وخلال جولته، حرص المحافظ على تفقد مختلف الأقسام الحيوية داخل الوحدة، بداية من المكاتب الإدارية لضمان جاهزية منظومة العمل، مرورًا بالمعامل المجهزة بأحدث التقنيات الطبية، كما تابع توزيع الأثاث والتجهيزات الطبية، موجّهًا بمراجعة كافة التجهيزات للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة من وزارة الصحة ومعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأكد اللواء عماد كدواني أن الهدف الأساسي من هذه المشروعات هو تقديم خدمة صحية متكاملة تليق بكرامة المواطن المنياوي وتلبي احتياجاته الأساسية بكفاءة ويسر، مشيرًا إلى أن الالتزام بأدق المعايير الفنية يمثل الضمانة الأساسية لاستدامة العمل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الوحدة الصحية بقرية الروضة مقامة على مساحة 750 مترا مربعا، و تستهدف خدمة نحو 32 ألف نسمة من أهالي القرية والمناطق المجاورة، وتقدم حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية تشمل: طب الأسرة، والتطعيمات، وعيادات الأسنان، ومتابعة الحمل، والعيادات الخارجية، إلى جانب برامج التثقيف الصحي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لاستلام الوحدة، مؤكدًا أن العمل يجري على قدم وساق لضمان بدء تقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة فور افتتاحها.

رافق المحافظ خلال جولته كل من النائب محمد مصطفى، والنائب العمدة وائل عضوي مجلس النواب، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وأحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوي

المنيا محافظ المنيا الوحدة الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عزف سلام الشهيد بحضور الرئيس السيسي

عمر على عوض

بدء احتفال يوم الشهيد بآيات قرآنية بصوت آحد متسابقي دولة التلاوة

الدكتورة دينا أبو الخير

دينا أبو الخير: السيدة رفيدة أول طبيبة في الإسلام أسست نظام المستشفيات الميدانية

بالصور

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بعدد من مراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

بطول 1.5 كم وتكلفة 6 مليون جنيه.. توسعة ورصف طريق كوبري البحر / أبو طبل بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد