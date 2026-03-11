بدل تالف وفاقد وفصل للزواج.. محافظ المنيا يعلن تسليم 5482 بطاقة تموينية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تسليم 5482 بطاقة تموينية ذكية ما بين بدل فاقد وبدل تالف وفصل اجتماعي للزواج، وذلك للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار جهود الدولة لدعم منظومة التموين وتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم من السلع المدعمة.

وشدد المحافظ على مديري الإدارات التموينية بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة العمل، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، مع سرعة فحص الطلبات والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه المواطنين في منظومة التموين.

وأكد اللواء كدواني حرص الدولة على التوسع في تقديم الخدمات التموينية بشكل ميسر، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع بشكل مستمر انتظام العمل بالمنظومة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الدفعة التى تم تسليمها تضمنت 2188 بطاقة بدل تالف، و1537 بطاقة بدل فاقد، و1757 بطاقة فصل اجتماعي، حيث تم توزيعها على مكاتب التموين ومراكز الخدمة بالمحافظة وتسليمها للمواطنين المستحقين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن استخراج هذه البطاقات جاء استجابة لطلبات المواطنين التي تم تقديمها من خلال مكاتب التموين المنتشرة بالمحافظة، ومراكز خدمة المواطنين المطورة، إلى جانب مكاتب مبادرة حياة كريمة، والتي ساهمت في تسهيل الإجراءات لأهالي القرى والنجوع.



