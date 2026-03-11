المنيا.. بحث تنفيذ مبادرة لينا كلّنا لإنشاء مساحات آمنة للأطفال

بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مع وفد من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة، سبل التعاون وإمكانية تنفيذ مبادرة لينا كلّنا بالمحافظة، والتي تستهدف إنشاء مساحات حضرية عامة آمنة وشاملة للأطفال.

ضم الوفد المهندسة زيزي كامل أسعد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة، وسلمى مُسَلَّم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة، والمهندس طاهر محمود محمد، مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة،.

وخلال اللقاء، تم استعراض أهداف المبادرة التي تسعى إلى إنشاء مساحات حضرية عامة آمنة وميسرة للأطفال، لتكون مناطق للعب والتعلّم والتفاعل الاجتماعي متاحة لمختلف فئات المجتمع، مع تصميم حضري يراعي تنمية الأطفال بدنيًا ومعرفيًا وعاطفيًا، ويسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات التنموية التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، خاصة المبادرات التي تهتم بتنمية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم، مؤكدًا استعداد المحافظة للتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ مثل هذه المشروعات التي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأوضح الوفد أن مشروع “لينا كلّنا” يأتي في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في فبراير 2026 بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة، بهدف تطوير وتحويل عدد من الأراضي العامة غير المستغلة إلى مساحات مفتوحة آمنة وميسرة تلبي احتياجات الأطفال والشباب والمجتمعات المحلية، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتقوية النسيج الاجتماعي.

وعقب اللقاء، قام الوفد بزيارة ميدانية لعدد من المواقع والمساحات بالمحافظة لبحث إمكانية تنفيذ خدمات المبادرة بها، بما يتماشى مع رؤية محافظة المنيا لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.