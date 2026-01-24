البابا تواضروس عقب عودته من رحلة علاج بالنمسا : أشكر الرئيس السيسي لاتصاله للاطمئنان على صحتي

وصل إلى المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني عائدًا من النمسا بعد انتهاء زيارة لمتابعة صحية استمرت أسبوعين أجريت خلالهما لقداسته عملية جراحية ناجحة.

أحبار الكنيسة يستقبلون قداسة البابا عقب عودته من النمسا

كان في استقبال قداسة البابا لدى وصوله المقر البابوي أعضاء المجمع المقدس للكنيسة، حيث تبادل قداسته معهم التحية، ثم توجهوا بصحبة قداسته إلى قاعة الاستقبال وسط أجواء مشحونة بمشاعر الود والمحبة والفرحة بسلامة وتعافي الأب والراعي.

وخلال اللقاء أطلع قداسة البابا الآباء الأحبار على مجريات الأمور خلال المتابعة الصحية، والتي تطلبت التدخل الجراحي، مقدمًا الشكر لله على نعمته ومرافقته لكل الخطوات.

ولفت قداسته إلى أن الأطباء نصحوه بالحصول على فترة نقاهة بعد عودته للقاهرة حتى نهاية شهر فبراير، وأشار إلى أنه يشعر بالامتنان لمشاعر المحبة التي أظهرها الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والشمامسة والخدام وأبناء الكنيسة في كل مكان من خلال الاتصالات التليفونية والرسائل وكافة وسائل التواصل.

وأعرب قداسة البابا عن امتنانه وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على اتصاله التليفوني وكذلك رئيس الوزراء والوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وفضيلة المفتي، ورؤساء الهيئات والمؤسسات وكافة الرموز الوطنية الذين قدموا محبة خالصة في اتصالاتهم ورسائلهم.

وقال قداسته: "نشكر الله على الصحة التي تعد نعمة يمنحنا الله إياها لكيما نستثمرها في عمل الخير".