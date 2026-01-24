البابا تواضروس يعود إلى القاهرة بعد إجراء جراحة ناجحة في النمسا

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى القاهرة، مساء اليوم السبت، قادما من النمسا، بعد إجراء جراحة في إحدى الكليتين.

وكان في استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي عدد كبير من الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة، الذين استقبلوه بفرح، وقدموا له التهنئة بسلامة الوصول ونجاح الجراحة التى تمت بأحد المستشفيات بدولة النمسا.

وقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، برئاسة نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني على سلامة الوصول.