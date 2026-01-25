متحدث الكنيسة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا تواضروس

كشف القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الارثوذكسية، آخر تطورات الحالة الصحية للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



قال في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأحد، إن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يقضى فترة نقاهة حتى نهاية شهر فبراير المقبل، كما نصحه الأطباء بعد إجراء العملية الجراحية.

وأضاف أنه بناء على هذه التوصيات من الأطباء لن يحضر قداسة البابا تواضروس الثاني اللقاء الذى كان مقررا له فى معرض الكتاب الثلاثاء المقبل، متحدثا على التاريخ الوطنى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر العصور.