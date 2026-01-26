الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس بطرس بالمنيا الجديدة

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة القديس بطرس، بمنطقة زهراء المنيا الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة الأب توماس رياض، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "صديق العريس".

وعقب القداس الإلهي، التقى الأنبا باسيليوس خدام الأنشطة الخدمية بالكنيسة، بخصور بحضور الأب توماس، حيث قدم نيافته كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مستمعًا إلى آرائهم، ومقترحاتهم، والمعوقات التي تقابلهم، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية.