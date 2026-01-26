الكنيسة الأسقفية تستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة | صور

استضافت اليوم كنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي، أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي ينظمه مجلس كنائس مصر، بالإشتراك مع مجلس كنائس الشرق الأوسط تحت شعار «إن الجسد واحد والروح واحد كما دعيتم أيضًا برجاء دعوتكم الواحدة» (أفسس ٤:٤) بحضور القس أسامة فتحي، راعي الكنيسة، والقس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وممثلي الطوائف المشاركة.

رحب القس أسامة بالحاضرين قائلا: أيها الإخوة الأعزاء، القساوسة الأفاضل، يسعدني ويشرفني أن أرحب بحضراتكم في كنيستنا، إن وحدة الكنيسة هي هدفنا الأسمى، ونسعى جاهدين لتحقيقها بالصلاة والعمل المشترك. وبالنيابة عن رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، أتقدم بخالص التحية والتقدير لحضراتكم جميعًا.

أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

وقال القس يشوع بخيت في كلمته: في عالمٍ تتزايد فيه الحاجة إلى الوحدة والمصالحة، يجيء أسبوع الصلاة من أجل الوحدة كتعبيرٍ حيّ عن دعوة السيد المسيح للالتقاء في المحبة، والسير معًا في شهادةٍ مشتركة للإيمان. فالوحدة المسيحية ليست شعارًا نظريًا ولا حلمًا مؤجلًا، بل هي التزامٌ إلهي متجذّر في جوهر الإيمان بالمسيح، ومسؤولية كنسية تُعاش عمليًا بروح المحبة والوداعة. ورغم إدراكنا أن طريق الوحدة مليء بالتحديات بسبب الانقسامات التي تراكمت عبر العصور، فإن الرجاء يبقى حاضرًا في الصلاة الصادقة، والحوار الأمين، والسعي الدائم إلى التقارب، كسبيلٍ نحو تحقيق مشيئة الله لوحدة كنيسته.

حضر اليوم كنن"رتبة كنسية" بهيج رمزي، رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس كنائس مصر، القس فايز نادي، عضو لجنة الصلاة بمجلس كنائس مصر، وراعي بأبروشية الكنيسة الأسقفية، القس ميشيل ميلاد، راعي كنيسة الراعي الصالح الأسقفية بالجيزة، القس هاني سمير، راعي كنيسة المخلص الأسقفية بمدينة السادس من اكتوبر، القس إيمانويل سابانا، راعي الخدمة السودانية بكنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي.

أيضا الانبا توماس عدلي، مطران الاقباط الكاثوليك بالجيزة وأكتوبر والفيوم وبني سويف، نيافة المطران جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونية، نيافة المطران أشود، مطران الكنيسة الارمنية الأرثوذكسية بمصر وأفريقيا، الآب ناثان سمير، راعي كنيسة القديس مارمرقس بميدان النهضة المعادي، الآب مينا نبيه، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالعتبة، الآب يوحنا سعد، راعي كنيسة الأم تريزا الكاثوليكية بعزبة النخل، القس ناجح فوزي، رئيس لجنة الرعاة والكهنه بمجلس كنائس مصر وراعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا الشرقية، القس رفعت فكري، الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، القس نسيم فضل، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمعادي.

الجدير بالذكر أن أسبوع الصلاة الذي يعقد مرة سنويًا يهدف إلى توحيد القلوب في الصلاة لأجل وحدة الكنيسة ولأجل بلدنا الحبيب مصر، إذ يوزع المجلس الصلوات خلال الأسبوع على الخمس طوائف المشاركة.