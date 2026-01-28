الكنيسة الكاثوليكية بمصر تواصل المشاركة في أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس

تواصل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، مشاركتها في أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس، حيث شاركت في فعاليات اليوم الرابع، وذلك بالكنيسة الإنجيلية، بشبرا.

اسبوع الصلاة من أجل الوحدة

شارك في اليوم الأب يوحنا سعد، عضو لجنة الرعاة والقسوس، بمجلس كنائس مصر، وعضو لجنة أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس، والأخوات الراهبات، والمهندس عصام عياد، عضو اللجنة.

شارك أيضًا الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، بالإضافة إلى ممثلي مختلف العائلات الكنسية.

تضمن اليوم الترانيم الروحية، الصلوات المختلفة، والقراءات الكتابية، كما ألقى الأب يوحنا سعد كلمة الكنيسة الكاثوليكية مستوحاة من كلمة الحبر الأعظم قداسة البابا لاون الرابع عشر عن موضوع الوحدة قائلًا: إن الأمل هو قيمة إنسانية، والرجاء نعمة إلهية، وإذا أردنا أن نصل إلى الرجاء، علينا أن نحب، ونؤمن برسالة الوحدة.

يأتي أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لهذا العام، تحت شعار "جَسَدٌ وَاحِدٌ، وَرُوحٌ وَاحِدٌ، كَمَا دُعِيتُمْ أَيْضًا فِي رَجَاءِ دَعْوَتِكُمُ الْوَاحِدِ." (أف 4: 4)، برعاية مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر.

تُقام لقاءات أسبوع الصلاة على مدار تسعة أيام، في الفترة من الثاني والعشرين، وحتى الحادي والثلاثين من يناير الجاري، بمشاركة العائلات الكنسية الخمس في مصر، وهي: الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الأرثوذكسية، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الأسقفية.

الجدير بالذكر أن دائرة تعزيز الوحدة المسيحية بالفاتيكان، بالتعاون مع لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي، هما الجهتان المعنيتان سنويًا باختيار شعار الأسبوع، والقراءات الكتابية الخاصة به.