بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه تواصل شخصياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليطلب منه عدم قصف المدن الرئيسية في أوكرانيا، بما فيها كييف، مُعللاً ذلك بانخفاض درجات الحرارة بشكل حاد في المنطقة.

قصف كييف

وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء: "بسبب البرد القارس - الذي يُعانون منه أيضاً - طلبتُ شخصياً من الرئيس بوتين عدم قصف كييف والمدن والبلدات الأخرى لمدة أسبوع خلال هذه الفترة الاستثنائية".

وأضاف: "البرد ليس مجرد برد عادي، بل هو برد استثنائي، برد قياسي هناك أيضاً.. وقد طلبتُ شخصياً من الرئيس بوتين عدم قصف كييف والمدن الأخرى لمدة أسبوع، ووافق على ذلك".

ولم يُحدد ترامب متى تحدث مع نظيره الروسي خلال تصريحاته يوم الخميس، إلا أن مزاعمه تأتي بعد غارة جوية روسية بطائرة مسيرة استهدفت قطاراً مدنياً في منطقة خاركيف، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل يوم الثلاثاء، وقد حالت الفوضى التي أعقبت الهجوم دون تحديد العدد الكامل للضحايا على الفور.

وفي تصريح له اليوم الخميس، قال المبعوث الخاص ستيف ويتكوف إن الإدارة الأمريكية "تحرز تقدمًا كبيرًا" في مفاوضات اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، مضيفًا أنه عقب اجتماع مع مسؤولين روس في أبو ظبي الأسبوع الماضي، يعتقد أن "الشعب الأوكراني بات متفائلًا ويتوقع التوصل إلى اتفاق سلام قريبًا".