أخبار العالم

سفر الأمريكيين لكاراكاس.. ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال برئيسة فنزويلا

ترامب
ترامب
ناصر السيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريجيز، وأبلغها بأن الولايات المتحدة ستفتح المجال الجوي التجاري فوق فنزويلا، على الرغم من أنه لا يُعتبر مغلقًا رسميًا.

سفر الأمريكيين إلى فنزويلا

وأضاف ترامب في اجتماع لمجلس وزرائه: "سيتمكن المواطنون الأمريكيون، قريبًا جدًا، من السفر إلى فنزويلا، وسيكونون بأمان هناك. فالوضع تحت رقابة مشددة للغاية"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن. 

وأوضح ترامب : "أصدرت تعليماتي إلى شون دافي وجميع المعنيين، بمن فيهم الجيش، بأنه بحلول نهاية اليوم، أود منكم فتح المجال الجوي فوق فنزويلا - يمكن للطائرات أن تهبط في فنزويلا".

وكان ترامب قد صرّح العام الماضي بأن المجال الجوي فوق فنزويلا يجب اعتباره مغلقًا، على الرغم من أن الحكومة المحلية كانت تعتبره مفتوحًا. 

كما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية إشعارات متتالية للطيارين، قبل العملية التي أطاحت بنيكولاس مادورو، لحظر الرحلات الجوية المدنية في المجال الجوي.

ومُنعت شركات الطيران التجارية الأمريكية من السفر إلى فنزويلا منذ عام ٢٠١٩، وتخضع شركات الطيران الدولية التي تُسيّر رحلاتها إلى كاراكاس لأحكام قانونية صارمة.

ومنذ ٣ ديسمبر، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً من السفر إلى فنزويلا من المستوى الرابع، تحث فيه الأمريكيين على "عدم السفر أو البقاء" هناك.

كما أشاد ترامب بالقيادة في فنزويلا، قائلاً إنها "تؤدي عملاً جيداً"، على الرغم من تصريح رودريغيز في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها "اكتفت" من أوامر واشنطن.

