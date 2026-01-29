قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس موريس جابر بكنيسة شمس الدين بالمنيا ويفتتح تجديدات الكنيسة

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في حفل تنصيب القس موريس جابر مسعود قسًا للكنيسة الإنجيلية بشمس الدين، ويفتتح تجديدات الكنيسة، وذلك بمحافظة المنيا، بحضور قيادات السنودس، ومشاركة شعبية كبيرة من أبناء الكنيسة. وجاءت هذه المشاركة في إطار الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بمحافظتي المنيا وبني سويف.

شهد الحفل حضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس أسامة إبراهيم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، كما شارك في فعاليات برنامج الحفل كلٌّ من الشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام وشيخ الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر، والشيخ فهيم جابر، نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، إلى جانب عدد من القيادات الرعوية، من بينهم، القس ابراهيم ناجح سكرتير المجمع وراعي الكنيسة الإنجيلية بنعيم، والدكتور القس مجدي رفعت راعي الكنيسة الإنجيلية بمغاغة، والقس سمير يونان رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع الأقاليم الوسطى، والقس خليل إبراهيم راعي الكنيسة الإنجيلية بالعياط، والقس سعد جابر راعي كنيسة قليني الإنجيلية، والقس مجدي باسيلي راعي الكنيسة الإنجيلية بإهناسيا، والشيخ باسم أخنوخ شيخ الكنيسة الإنجيلية بالازبكية.

وخلال كلمته في الحفل، قدّم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة إلى القس موريس جابر مسعود وعائلته وشعب الكنيسة، معربًا عن سعادته بتجديدات الكنيسة وتنصيب راعٍ جديد لها.

كما ألقى الدكتور القس أندريه زكي عظة روحية بعنوان: "بين جبل التجربة وجبل التجلي… قصة عطاء بلا حدود"، أكد خلالها أن طريق الإيمان لا يقوم دائمًا على الاختيارات السهلة، بل على القرارات المسؤولة التي تنبع من الاتكال على إحسان الله.

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أن السيد المسيح يقدّم رؤية واضحة للعطاء الحقيقي، القائم على المحبة والقرب من احتياجات الناس، مشددًا على أن الخدمة الروحية الحقيقية تُترجم إلى حضور فعّال في حياة الناس والمجتمع، وتسهم في بناء الإنسان.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

أسامة كمال

على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة

لميس الحديدي

لميس الحديدي من أمام الكعبة المشرفة: أجمل مكان على وجه الأرض

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة من روما

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب بطل الحدوتة الثانية من القصة الكاملة ما لم يُحكَ عن بني مزار

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

