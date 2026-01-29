رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس موريس جابر بكنيسة شمس الدين بالمنيا ويفتتح تجديدات الكنيسة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في حفل تنصيب القس موريس جابر مسعود قسًا للكنيسة الإنجيلية بشمس الدين، ويفتتح تجديدات الكنيسة، وذلك بمحافظة المنيا، بحضور قيادات السنودس، ومشاركة شعبية كبيرة من أبناء الكنيسة. وجاءت هذه المشاركة في إطار الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بمحافظتي المنيا وبني سويف.

شهد الحفل حضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس أسامة إبراهيم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، كما شارك في فعاليات برنامج الحفل كلٌّ من الشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام وشيخ الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر، والشيخ فهيم جابر، نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، إلى جانب عدد من القيادات الرعوية، من بينهم، القس ابراهيم ناجح سكرتير المجمع وراعي الكنيسة الإنجيلية بنعيم، والدكتور القس مجدي رفعت راعي الكنيسة الإنجيلية بمغاغة، والقس سمير يونان رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع الأقاليم الوسطى، والقس خليل إبراهيم راعي الكنيسة الإنجيلية بالعياط، والقس سعد جابر راعي كنيسة قليني الإنجيلية، والقس مجدي باسيلي راعي الكنيسة الإنجيلية بإهناسيا، والشيخ باسم أخنوخ شيخ الكنيسة الإنجيلية بالازبكية.

وخلال كلمته في الحفل، قدّم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة إلى القس موريس جابر مسعود وعائلته وشعب الكنيسة، معربًا عن سعادته بتجديدات الكنيسة وتنصيب راعٍ جديد لها.

كما ألقى الدكتور القس أندريه زكي عظة روحية بعنوان: "بين جبل التجربة وجبل التجلي… قصة عطاء بلا حدود"، أكد خلالها أن طريق الإيمان لا يقوم دائمًا على الاختيارات السهلة، بل على القرارات المسؤولة التي تنبع من الاتكال على إحسان الله.

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أن السيد المسيح يقدّم رؤية واضحة للعطاء الحقيقي، القائم على المحبة والقرب من احتياجات الناس، مشددًا على أن الخدمة الروحية الحقيقية تُترجم إلى حضور فعّال في حياة الناس والمجتمع، وتسهم في بناء الإنسان.