رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

استقبل اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الدكتور ميشيل عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والوفد المرافق له، بحضور القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، القس الكنن مدحت صبري، راعي كنيسة القديس مرقص الأسقفية بمنوف، القس ميشيل ميلاد، راعي كنيسة الراعي الصالح الأسقفية بالجيزة، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ضمت الزيارة مناقشات موسعة لاستكشاف سبل التعاون المشترك بين مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الكنسي وتوحيد الجهود، بهدف تعزيز الدور لفعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة لعام ٢٠٢٦. وتناولت المناقشات آليات تطوير البرامج الروحية والأنشطة المشتركة، بما يسهم في تعميق روح الوحدة والشركة بين الكنائس، وترسيخ قيم المحبة والتلاقي بين مختلف الطوائف المسيحية.

وأكد الجانبان على أهمية العمل المشترك في خدمة الكنيسة والمجتمع بالمنطقة، وضرورة تعزيز العلاقات الأخوية بين الكنائس المختلفة، من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات. كما شددا على أهمية التعاون في تقديم الخدمات الاجتماعية والأنشطة التنموية والروحية التي تستهدف جميع الفئات، بما يسهم في دعم الإنسان وتعزيز قيم المحبة والتضامن والشراكة المجتمعية.

ضم وفد الدكتور ميشيل عبس: القس رفعت فكري الأمين العام المشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط، البروفيسورة لور أبي خليل منسقة برنامج الحوار والتماسك الاجتماعي والكرامة الانسانية، الإعلامية ليا عادل منسقة العلاقات الكنَسّية والإعلام بمجلس كنائس الشرق الأوسط.