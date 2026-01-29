الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تتمسك حاليًا بموسكو، وليس الإمارات العربية المتحدة، كمكان محتمل لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي.

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدًا للقاء زيلينسكي في الإمارات العربية المتحدة-: "ما زلنا نتحدث عن موسكو (وليس الإمارات)".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان زيلينسكي قد رد على الدعوة المتكررة لزيارة موسكو، قال بيسكوف : "لا، لم يستجب".

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو ليست على علم بمضمون الاتفاق بين واشنطن وكييف بشأن الضمانات الأمنية.

وأوضح لافروف للصحفيين: "نحن لا نعرف ما هي الضمانات التي اتفقوا عليها. لكن على ما يبدو، ضمانات لذلك النظام الأوكراني الذي ينتهج سياسة كراهية الروس، والنازية الجديدة".

وصرّح لافروف بأن روسيا، على عكس أوكرانيا والولايات المتحدة، لا تعلّق على المحادثات التي تعقد خلف أبواب مغلقة.

وقال ، ردًا على أسئلة الصحفيين حول المحادثات في أبو ظبي: "نحن على عكس الأوكرانيين والأمريكيين، لا نعلق على المفاوضات التي تعقد في أجواء سرية مغلقة".

وأضاف : "الأطراف التي تحاول الإدلاء بكل أنواع التصريحات حول ما يجري، ومن وعد من، وبماذا وعد.. ببساطة ليس لديها منهج سليم في سلوك التفاوض وأخلاقياته".