أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

من النقانق الرخيصة التي لا يتجاوز ثمنها بضعة جنيهات، إلى شرائح الفيليه المعتّق التي قد تكلف مئات الجنيهات، تظل اللحوم بمختلف أنواعها عنصرًا أساسيًا على موائد ملايين الأشخاص.

ما الذي يجعل نوعًا من اللحوم صحيًا اكثر من الاخر؟

ورغم اتفاق خبراء التغذية على أن اللحوم الطازجة تمثل مصدرًا غنيًا بالبروتين والدهون الصحية والعناصر الدقيقة الضرورية، إلا أن بعض اللحوم المصنعة تُصنّف كمسرطنة، لدرجة أن منظمة الصحة العالمية توصي بوضع تحذيرات صحية عليها.

بحسب خبراء التغذية، تتوقف القيمة الصحية للحوم على عدة عوامل، أبرزها: طريقة تربية الحيوان، نوع القطعة، نسبة الدهون، وطريقة الطهي والتحضير

وتقول أماندا سيريف، أخصائية التغذية وعضو الجمعية البريطانية لطب التغذية ونمط الحياة، إن كثيرين لا يتخيلون وجبة بلا لحم، لكن الفارق كبير بين لحم طازج مشوي أو مطهو ببطء، وبين سجق مقلي من مطعم وجبات سريعة.

اكثر اللحوم الصحية

وتنصح سيريف بالاكتفاء بـ 2–3 حصص من اللحوم الحمراء الطازجة أسبوعيًا، واختيار القطع قليلة الدهون أو إزالة الدهون الظاهرة بعد الطهي.

مقارنة صحية بين أشهر أنواع اللحوم

ـ الدجاج

أكثر اللحوم استهلاكًا في بريطانيا، ويعد مصدرًا ممتازًا للبروتين الكامل.

ـ الديك الرومي

لحم غني بالبروتين وقليل الدهون، وليس فقط لعيد الميلاد. كما يحتوي على فيتامين B6، الحديد، الزنك والفوسفور.

ـ الإوز

من أكثر اللحوم احتواءً على الدهون، وأكثر من نصف الدهون دهون أحادية غير مشبعة مفيدة للكوليسترول، لكنه لا يناسب الاستهلاك المتكرر.

اكثر اللحوم الصحية

ـ البط

لحم غني بالحديد والزنك وفيتامينات B.

ـ اللحم البقري

مصدر ممتاز للبروتين والحديد سهل الامتصاص.

اكثر اللحوم الصحية

ـ لحم الضأن

غالبية الأغنام البريطانية تتغذى على الأعشاب، ما يجعل اللحم غنيًا بفيتامين B12 وأوميجا 3.

اكثر اللحوم الصحية

ـ الأرانب

لحم صحي غني بالبروتين وقليل الدهون، ويحتوي على حديد أكثر من اللحم البقري.

اكثر اللحوم الصحية

ـ النعام

لحم أحمر بطعم يشبه اللحم البقري لكنه أقل دهونًا.

ـ الجاموس

طعم أقوى من اللحم البقري لكن دهونه أقل، وغني بالحديد والزنك وأوميجا 3.