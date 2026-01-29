قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ البنك المركزي : أحبطنا عمليات احتيالية بـ4 مليارات جنيه في 2025
قافلة تجوب الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات
زلزال يضرب طهران .. الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
صفقة أمريكية لتفادي الإغلاق الحكومي بشروط جديدة
المغرب يستأنف على عقوبات كاف بعد نهائي أمم إفريقيا
بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس
سعر الدولار مساء اليوم 29-1-2026
الصحة توجه بوضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي
نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
بالصور

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
آية التيجي

من النقانق الرخيصة التي لا يتجاوز ثمنها بضعة جنيهات، إلى شرائح الفيليه المعتّق التي قد تكلف مئات الجنيهات، تظل اللحوم بمختلف أنواعها عنصرًا أساسيًا على موائد ملايين الأشخاص.

ما الذي يجعل نوعًا من اللحوم صحيًا اكثر من الاخر؟

 ورغم اتفاق خبراء التغذية على أن اللحوم الطازجة تمثل مصدرًا غنيًا بالبروتين والدهون الصحية والعناصر الدقيقة الضرورية، إلا أن بعض اللحوم المصنعة تُصنّف كمسرطنة، لدرجة أن منظمة الصحة العالمية توصي بوضع تحذيرات صحية عليها.

بحسب خبراء التغذية، تتوقف القيمة الصحية للحوم على عدة عوامل، أبرزها: طريقة تربية الحيوان، نوع القطعة، نسبة الدهون، وطريقة الطهي والتحضير

وتقول أماندا سيريف، أخصائية التغذية وعضو الجمعية البريطانية لطب التغذية ونمط الحياة، إن كثيرين لا يتخيلون وجبة بلا لحم، لكن الفارق كبير بين لحم طازج مشوي أو مطهو ببطء، وبين سجق مقلي من مطعم وجبات سريعة.

اكثر اللحوم الصحية

وتنصح سيريف بالاكتفاء بـ 2–3 حصص من اللحوم الحمراء الطازجة أسبوعيًا، واختيار القطع قليلة الدهون أو إزالة الدهون الظاهرة بعد الطهي.

مقارنة صحية بين أشهر أنواع اللحوم

ـ الدجاج
أكثر اللحوم استهلاكًا في بريطانيا، ويعد مصدرًا ممتازًا للبروتين الكامل.

ـ الديك الرومي
لحم غني بالبروتين وقليل الدهون، وليس فقط لعيد الميلاد. كما يحتوي على فيتامين B6، الحديد، الزنك والفوسفور.

ـ الإوز
من أكثر اللحوم احتواءً على الدهون، وأكثر من نصف الدهون دهون أحادية غير مشبعة مفيدة للكوليسترول، لكنه لا يناسب الاستهلاك المتكرر.

اكثر اللحوم الصحية

ـ البط
لحم غني بالحديد والزنك وفيتامينات B.

ـ اللحم البقري
مصدر ممتاز للبروتين والحديد سهل الامتصاص.

اكثر اللحوم الصحية

ـ لحم الضأن
غالبية الأغنام البريطانية تتغذى على الأعشاب، ما يجعل اللحم غنيًا بفيتامين B12 وأوميجا 3.

اكثر اللحوم الصحية

ـ الأرانب
لحم صحي غني بالبروتين وقليل الدهون، ويحتوي على حديد أكثر من اللحم البقري.

اكثر اللحوم الصحية

ـ النعام
لحم أحمر بطعم يشبه اللحم البقري لكنه أقل دهونًا.

ـ الجاموس
طعم أقوى من اللحم البقري لكن دهونه أقل، وغني بالحديد والزنك وأوميجا 3.

أنواع اللحوم الصحية أفضل أنواع اللحوم القيمة الغذائية للحوم اللحوم الحمراء والصحة أضرار اللحوم المصنعة الدجاج أم اللحم البقري فوائد البروتين الحيواني اللحوم قليلة الدهون اللحوم وعلاقتها بالسرطان نصائح غذائية صحية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

