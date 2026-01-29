جوتيريش: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تعني انسحاب إسرائيل الكامل

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله في غزة والأمر لا يقتصر على توفير الغذاء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن مشكلات العالم لن تُحل بهيمنة دولة واحدة على مقاليد الأمور.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تعني انسحاب إسرائيل الكامل ونزع سلاح الجماعات المسلحة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن اعتراف الولايات المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره أمر مهم.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن بناء المستوطنات والهدم والإخلاء وعنف المستوطنين بالضفة يجب أن تتوق.