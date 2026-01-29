بعد اندلاع النيران .. نجاة ركاب أتوبيس محترق بطريق قنا سوهاج الصحراوى

شهد طريق قنا سوهاج الصحراوى الشرقى، اندلاع حريق مفاجئ فى أتوبيس ركاب، ما أدى لحالة من الهلع بين الركاب.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد اندلاع حريق فى أتوبيس نقل ركاب بالطريق الصحراوى الشرقى، دون أى خسائر في الأرواح.

وتمكن الركاب من مغادرة الأتوبيس، دون وقوع أى إصابات، فيما بدأت الشركة فى توفير أتوبيس بديل لاستكمال الرحلة المقررة.

وتمكنت مسئولى الشركة المسئولة عن التشغيل من السيطرة على الحريق بالتعاون مع الأجهزة المعنية.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

