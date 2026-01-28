قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطورات مثيرة في ملف نهائي أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
خطفت مصممة أزياء شهيرة وأجبرتها على التنازل عن شقتها.. حكم رادع من الجنايات
رابطة نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية
سفير مصر بالمغرب: علاقات القاهرة والرباط تاريخية ومتجذرة في عمق الحضارة
انهيار منزل غير مأهول بالسكان في قرية المحروسة بـ قنا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
الحرس الثوري الإيراني: التهديدات الأمريكية حرب نفسية.. ولدينا خطط لكل السيناريوهات
الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة
بلعمري والجزار وشريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز
أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري
محافظات

أخبار قنا.. إقامة 9 معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الأساسية

يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، أبرزها، إقامة 9 معارض "أهلًا رمضان" لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، المحافظ يبحث مع القيادات التنفيذية أنسب السبل لتسريع تقنين وضع اليد، حملات صيانة موسعة لإنارة مداخل القرى في مركزى قوص وأبوتشت، الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات جثة ربة منزل بالمعنا.

محافظ قنا: إقامة 9 معارض "أهلًا رمضان" لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة 

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وضع خطة متكاملة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، تستهدف ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الرقابية والتنسيقية خلال الشهر الكريم.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة تعمل على تكثيف الجهود الرقابية، لضمان استقرار الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية أنسب السبل لتسريع تقنين وضع اليد 

بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أنسب السبل لتوحيد الرؤى، وتسريع وتيرة العمل بالقانون 168 لسنة 2025، الخاص بتنظيم وضع اليد، بما يرسخ التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن.

وأوضح محافظ قنا، بأن الاجتماع يأتي ترجمة واضحة لتوجهات الدولة نحو إحكام منظومة التقنين، وتوفيق الأوضاع القانونية للأراضي، مع الالتزام الصارم بأحكام القانون الجديد، وتطبيقه بعدالة وشفافية على مختلف الحالات دون تمييز.

حملات صيانة موسعة لإنارة مداخل القرى في مركزى قوص وأبوتشت بقنا 

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، باستمرار أعمال رفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة، وصيانة أعمدة الإنارة بشكل دوري، لتحسين مستوى الرؤية الليلية والحد من وقوع الحوادث، لرفع معدلات السلامة والأمان بالطرق السريعة والحيوية بمختلف مراكز المحافظة، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين.

و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، برئاسة الدكتور علاء شاكر، حملة مكبرة لرفع كفاءة الإنارة بطريق "مصر - أسوان" الزراعي بنطاق قرية خزام، حيث شملت الأعمال إعادة شد وتثبيت أسلاك هوائية بطول 1600 متر، وتركيب 20 كشافًا جديدًا وإصلاح الكشافات المتعطلة في المسافة من نقطة إسعاف خزام حتى ضريح "بنات بري".

الشبهات تحاصر الزوج.. أمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات جثة ربة منزل 

تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات جثة ربة منزل عثر عليها بها آثار خنق وكدمات داخل منزلها بمنطقة المعنا شرق مدينة قنا.
 ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما تشير المعلومات الأولية أن زوج ربة المنزل، وراء ارتكاب الجريمة، لوجود خلافات بينهما، انتهت بالتعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

